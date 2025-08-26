SINDSEF-RO presente na jornada em defesa dos servidores dos ex-Territórios; com ato no aeroporto 

Publicada em 26/08/2025 às 14h14
Dirigentes do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO participam desde segunda-feira, 25 de agosto, uma importante Jornada de Atividades do Departamento dos Ex-Territórios (DEEXT) da Condsef/Fenadsef, com agenda prevista até o dia 29 de agosto, em Brasília.
Participam da jornada os seguintes representantes: José Carlos Gibin – Roraima (RR), Flávia Hiromi Takahashi – Rondônia (RO), Eliete de Almeida Azevedo – Rondônia (RO), Eva Bezerra de Souza – Rondônia (RO), Janete do Nascimento – Rondônia (RO) e Marcos Antonio de Lima Nunes – Amapá (AP).
Nesta terça-feira, 26 de agosto, a atividade acontece no aeroporto com ato conjunto das entidades na luta contra a Reforma Administrativa e da divulgação do Plebiscito Popular (pelo fim da escala 6×1 e taxação dos super ricos).
A atividade está em conformidade com as resoluções do Conselho Deliberativo da Entidade (CDE) e tem como objetivo dar continuidade às ações prioritárias em defesa dos direitos dos servidores dos Ex-Territórios de Rondônia, Roraima e Amapá.
Também está entre as prioridades atuar junto às bancadas parlamentares da região, com o intuito de garantir a retomada do grupo de trabalho no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).
O Sindsef/RO segue firme, atuante e de forma incansável para dar visibilidade às demandas da categoria e buscar soluções concretas para problemas históricos que ainda penalizam os servidores pioneiros — verdadeiros responsáveis pela consolidação e desenvolvimento do Estado de Rondônia.
Seguiremos firmes na luta por justiça, respeito e valorização dos que ajudaram a construir a história do serviço público federal em nossa região.
