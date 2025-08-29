Servidores do setor da Saúde anunciam greve em Rondônia a partir de terça-feira que vem

Publicada em 29/08/2025 às 11h28
Porto Velho, RO – Os profissionais da saúde do estado de Rondônia decidiram entrar em greve a partir da próxima terça-feira, após assembleia realizada em frente ao Hospital de Base, em Porto Velho. A decisão foi anunciada por Charles Alves de Oliveira, presidente do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem de Rondônia (Sinderon), que falou em nome das demais entidades representativas da categoria.
Segundo Oliveira, as negociações com o governo estadual se arrastam há quase dois anos. Ele relatou que, no último dia 25, uma reunião marcada na Casa Civil não contou com a presença de representantes do Executivo. “No último dia 25, tinha uma reunião marcada na Casa Civil, reunião essa que a própria Casa Civil deixou agendada e quando nós chegamos para a reunião, não tinha nenhum representante do governo, significando uma total falta de respeito com todos os sindicatos da saúde”, afirmou.
Ainda conforme o dirigente, no mesmo dia houve uma reunião posterior em que os representantes do governo afirmaram não ter condições de atender às reivindicações da categoria. Diante do impasse, uma assembleia foi convocada, resultando na decisão de deflagrar a paralisação. “Foi feito uma assembleia hoje na frente do Hospital de Base, e a categoria resolveu aderir ao movimento de greve. Estamos no sindicato agora fazendo as comunicações oficiais, encaminhando aos órgãos competentes, anunciando que a partir de terça-feira, a saúde do estado de Rondônia estará paralisada”, declarou.
Durante o ato, Oliveira destacou que a deliberação envolve diferentes sindicatos. “Aqui estão representados os sindicatos da saúde através de seus profissionais e dos seus dirigentes. Esse movimento é um movimento importante para todos os profissionais de saúde”, afirmou. Ele ressaltou que, além do Sinderon, também participaram outras entidades sindicais ligadas à saúde.
O presidente do Sinderon também ressaltou que a paralisação foi a resposta encontrada pelos trabalhadores diante do que classificou como descaso do governo estadual. “É a resposta que o governo está esperando pelo descaso que ele está tratando o servidor da saúde. Quando ele não respeita o servidor, ele não respeita a população”, disse.
Ao final da assembleia, Charles Alves de Oliveira direcionou sua fala ao governador de Rondônia. “O senhor não pense que o servidor da saúde quer se sujeitar a isso. O senhor não pense que o servidor da saúde quer maltratar a população mais do que ela já é maltratada. Isso aqui é uma falta de respeito que o senhor teve com o profissional de saúde”, declarou.
Ele ainda lembrou episódio anterior em que o chefe do Executivo teria prometido melhorias nas condições do Hospital João Paulo II. “Eu estava presente quando o senhor chorou a primeira vez lá dentro do João Paulo e disse que aquilo ali nunca mais ia acontecer. E hoje os servidores estão aqui reunidos pela sua incompetência, governador”, afirmou.
Com a decisão formalizada em assembleia e comunicada oficialmente, a greve da saúde estadual terá início na próxima terça-feira em Rondônia.
