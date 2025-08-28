Servidora de Rolim de Moura recebe reconhecimento da Caixa Econômica por destaque em convênios

Publicada em 28/08/2025 às 09h44
Em evento promovido pela Caixa Econômica Federal, realizado nesta quarta-feira, 27, voltado ao aprimoramento da gestão pública e à melhoria na entrega dos serviços à população, a servidora de Rolim de Moura responsável pelo setor de convênios, Sonia Panciere Zandonadi, foi homenageada pelo trabalho de destaque que desempenha à frente do setor de convênios do município.
A homenagem foi feita pelo gerente da instituição, Simon Tupac Alvarez, e pela coordenadora de filial, Rosane Gomes Ferreira, durante a oficina dos GMC (Gerentes Municipais de Convênios).
Na ocasião, Sonia foi convidada a compartilhar com os colegas suas experiências e práticas que têm garantido resultados expressivos não apenas para Rolim de Moura, mas também em âmbito estadual e nacional, como no caso das obras vinculadas ao Novo PAC.
Graças ao empenho da servidora que lidera a equipe de convênio, Rolim de Moura tem alcançado importantes conquistas, com projetos cadastrados e aprovados no Programa Novo PAC, cujas obras já estão em andamento e em breve serão entregues à sociedade. O reconhecimento reforça a relevância da atuação técnica e comprometida no setor, que tem garantido avanços significativos para o município.
O prefeito Aldo Júlio parabenizou a servidora pela conquista e ressaltou o empenho coletivo do setor. “A Sonia tem desempenhado um trabalho exemplar e de grande eficiência à frente do setor de convênios. Junto com sua equipe, vem mostrando dedicação e competência que resultam em grandes conquistas para Rolim de Moura. Esse reconhecimento é mais do que merecido e nos enche de orgulho, pois evidencia que nossa cidade conta com profissionais comprometidos com o desenvolvimento e com a melhoria da qualidade de vida da nossa população”, afirmou.
