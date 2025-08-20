Senador Marcos Rogério critica pedágios e ausência de diálogo na concessão da BR-364

Publicada em 20/08/2025 às 14h54
Porto Velho, RO – O senador Marcos Rogério (PL-RO) voltou a criticar pontos centrais do processo de concessão da BR-364, no trecho entre Vilhena e Porto Velho. Segundo ele, as audiências públicas realizadas em Rondônia e no Senado Federal mostraram insatisfação da população com o valor dos pedágios e com o cronograma das obras previstos para a rodovia.
“Nas audiências públicas realizadas em Rondônia em torno da concessão da BR-364, o que mais ouvimos foram críticas sobre a falta de diálogo com a população. O povo não pode continuar pagando caro por uma infraestrutura que não entrega resultado”, afirmou o senador.
As diligências ocorreram em Ji-Paraná, Vilhena e Brasília, com a participação de representantes de setores como comércio, indústria e transporte rodoviário. Rogério destacou que todos manifestaram preocupações semelhantes. “A nossa preocupação era com o custo do pedágio, o cronograma das obras, porque isso impacta a vida de todos que estão lá. Ouvimos representantes do segmento lojista, industrial, dos caminhoneiros, enfim, de quem [usa] a rodovia 364 e todos eles manifestando as suas preocupações”, relatou.
O parlamentar também ampliou a discussão para os problemas estruturais do país, ressaltando a necessidade de integração entre modais de transporte. “Não adianta você ter boas rodovias desconectadas das nossas estruturas portuárias e com as nossas hidrovias, do mesmo jeito a questão das ferrovias. Tem que pensar na multimodalidade e nesse modelo de integração e de sustentabilidade, também econômica”, disse.
De acordo com Rogério, os trabalhos da Comissão de Infraestrutura no Senado têm buscado aproximar as decisões do regulador às demandas locais. “Essas audiências públicas serviram pra gente aproximar o regulador daquilo que pensa o usuário, daquilo que pensa a sociedade local e foi muito produtivo”, avaliou.
A BR-364 é a principal via de escoamento da produção de Rondônia e segue no centro do debate político e econômico regional. A cobrança dos pedágios e a falta de diálogo com os usuários permanecem como os pontos mais contestados do processo de concessão.
