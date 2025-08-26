Rua Irmã Capelli contará com vagas em 45° para melhorar o trânsito e comércio próximo a av. Sete de Setembro

Publicada em 26/08/2025 às 12h01
Quem circula pela região do Tudo Aqui e da avenida Sete de Setembro, no Centro de Porto Velho, conhece bem o desafio de encontrar uma vaga para estacionar. Muitas vezes, motoristas dão várias voltas sem sucesso, chegando até a desistir de fazer compras ou resolver pendências na região por falta de vaga de estacionamento.
Pensando em otimizar a mobilidade e dar mais comodidade aos cidadãos, a Prefeitura de Porto Velho vai transformar a rua Irmã Capelli, lateral do prédio do Tudo Aqui. O canteiro central será retirado e as laterais da via darão lugar a vagas de estacionamento em ângulo de 45°, modelo que facilita a manobra e praticamente dobra a capacidade de vagas. Ao todo, estão previstas 50 novas vagas disponíveis para carros e motos, o que vai organizar o trânsito e melhorar o fluxo de veículos.
Além disso, toda a via será totalmente iluminada, reforçando a sensação de segurança tanto para motoristas quanto para pedestres que circulam na região. A medida também vai ampliar o movimento no comércio local, já que mais pessoas terão condições de estacionar com facilidade para realizar compras e serviços.
O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou que a obra representa uma transformação importante para quem utiliza diariamente a região central. “Nosso objetivo é garantir praticidade e segurança para a população. A mudança vai beneficiar quem precisa resolver questões no Tudo Aqui, quem frequenta o comércio da avenida Sete e, principalmente, trazer mais vida para essa área da cidade”, afirmou o prefeito.
As duas pequenas árvores que precisarão ser removidas serão replantadas em outro ponto da cidade. A Prefeitura também reforça que realiza constantemente ações de doação de mudas e plantio em diversas áreas, compensando e ampliando a arborização urbana.
