Publicada em 18/08/2025 às 14h43
Entre os dias 03 e 05 de setembro de 2025, a Praça Durvalino será palco de um dos maiores encontros de sabores e sons da região: o FEST Rolim – Festival de Gastronomia e Música. O evento, que acontece das 17h às 22h, reunirá mais de 40 expositores entre bares, restaurantes e artesãos, em uma programação recheada de boa comida, música e cultura.
Realizado pelo Instituto Vamos Fazer, com apoio da Prefeitura de Rolim de Moura e emenda parlamentar do deputado Alan Queiroz, o FEST Rolim chega para valorizar o empreendedorismo local e proporcionar uma experiência inovadora ao público.
Além de saborear pratos variados da gastronomia regional e internacional, os visitantes poderão assistir às aulas show com chefs convidados, apresentações artísticas e musicais que vão do MPB ao rock, passando por samba, sertanejo, eletrônico e música clássica.
Outro destaque será o concurso gastronômico, que premiará os melhores pratos do festival com R$ 6 mil em premiação – R$ 3 mil para o 1º lugar, R$ 2 mil para o 2º e R$ 1 mil para o 3º colocado.
O FEST Rolim será um evento aberto a toda comunidade e promete oferecer um ambiente acolhedor, seguro e familiar.
Mais informações: @fest_gastronomia.music
Comentários
Seja o primeiro a comentar!