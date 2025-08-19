Revitalização do Hemocentro de Ji-Paraná fortalece acolhimento e eficiência no atendimento

Publicada em 19/08/2025 às 15h45
Com o objetivo de fortalecer a união de esforços entre o governo de Rondônia, servidores, voluntários e parceiros da comunidade, foi entregue no dia 14 de julho, o Hemocentro de Ji-Paraná, totalmente revitalizado. O espaço recebeu novas cores, murais que inspiram a doação e calçada acessível, garantindo mais acolhimento e dignidade para quem doa e para quem trabalha.
O investimento de R$ 110 mil em acessibilidade, integra um conjunto de ações do governo do estado voltadas à melhoria da estrutura da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron).
A iniciativa também contou com apoio do Movimento Brasil por um Pintor Melhor (MBPM), iniciativa que visa a valorização e profissionalização dos pintores no Brasil e da Associação Brasileira de Pintores Profissionais (ABPP), que voluntariamente transformaram o ambiente. Além disso, empresas locais doaram materiais e somaram esforços para a entrega da reforma.
Investimento de R$ 110 mil em acessibilidade, integra ações do governo
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, com a união de esforços e a solidariedade da população, o governo segue construindo uma saúde pública mais humana e eficiente no estado. “Investir em melhorias estruturais e incentivar a doação de sangue é fundamental. Seguimos fortalecendo a hemorrede, valorizando os servidores e cuidando de cada cidadão que precisa desse gesto de solidariedade”, salientou.
A presidente da Fhemeron, Gabriele Gaspar, destacou que o novo espaço representa mais do que uma obra física, é um gesto de reconhecimento e respeito aos servidores e doadores. “Essa união mostra que quando trabalhamos juntos conseguimos transformar vidas.”
ESTOQUES DE SANGUE
Mesmo com a conquista, a Fhemeron informa que os estoques de sangue seguem em estado de alerta, reforçando a necessidade de doações frequentes para garantir a segurança transfusional em Rondônia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!