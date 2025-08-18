Repasses do Bolsa Família em agosto chegam a 19,19 milhões de lares a partir desta segunda, 18

Publicada em 18/08/2025 às 15h13
O cronograma de pagamento do Bolsa Família em agosto de 2025 tem início nesta segunda-feira, dia 18. O programa de transferência de renda do Governo Federal contempla 19,19 milhões de famílias neste mês. O valor médio de repasse é de R$ 671,54, a partir de um investimento de R$ 12,8 bilhões. Os repasses levam em conta o final do Número de Identificação dos Beneficiários (NIS) e seguem até o dia 29 (confira abaixo).
EXCEÇÕES – Em 521 municípios de cinco estados, o pagamento do Bolsa Família em agosto será unificado nesta segunda-feira (18), primeiro dia do cronograma. São cidades e regiões incluídas nas ações de enfrentamento a desastres, como enchentes, inundações e períodos longos de seca e estiagem. A iniciativa alcança diretamente 695 mil famílias. Na lista estão municípios de Paraná (4), Amazonas (3), Roraima (6), Sergipe (11) e todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul.
AUXÍLIO GÁS – Em agosto, o Governo Federal também paga, no mesmo calendário do Bolsa Família, o Auxílio Gás, voltado a pessoas em situação de maior vulnerabilidade social no grupo de beneficiários. Neste mês, 5,13 milhões de famílias recebem o adicional de R$ 108 referente ao valor integral de um botijão de 13 quilos de gás GLP. O investimento total é de R$ 554 milhões.
PRIMEIRA INFÂNCIA – Mais de 8,44 milhões de crianças de zero a seis anos recebem o Benefício Primeira Infância neste mês. O adicional de R$ 150 é repassado a cada integrante do núcleo familiar dos beneficiários nessa faixa etária, a partir de um investimento de R$ 1,18 bilhão.
150 – Outros três benefícios, todos de R$ 50 adicionais, chegam a 633,60 mil gestantes, 303,05 mil nutrizes (em fase de amamentação) e 14,44 milhões de crianças e adolescentes entre sete e 18 anos. O valor somado para saldar todos esses benefícios é de R$ 702,9 milhões.
ESPECÍFICOS — Em agosto, o Bolsa Família alcança, em seu grupo prioritário e específico, 239,88 mil famílias com pessoas indígenas, 278,66 mil famílias com quilombolas, 382,71 mil famílias com catadores de material reciclável, 251,36 mil com pessoas em situação de rua e 58,12 mil famílias com pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo.
PERFIL — Como costuma ocorrer no Bolsa Família, 83,9% dos responsáveis familiares são mulheres: 16 milhões. Do total de 50 milhões de pessoas nas famílias que recebem os benefícios em agosto, 29,28 milhões são do sexo feminino (58,51%). As pessoas de cor preta/parda representam a predominância entre os beneficiários: 36,67 milhões (73,26%).
PROTEÇÃO — Outra criação da nova versão do Bolsa Família, a Regra de Proteção permite aos beneficiários permanecerem no programa por até um ano, mesmo depois de conseguirem emprego com carteira assinada ou aumento de renda. Nesse caso, a família recebe 50% do valor. Esse parâmetro atinge, em agosto, 2,63 milhões de famílias.
REGIÕES — No recorte por regiões, o Nordeste reúne o maior número de contemplados em agosto. São 8,92 milhões de beneficiários, a partir de um investimento de R$ 5,97 bilhões. Na sequência aparece a região Sudeste (5,42 milhões de famílias e R$ 3,56 bilhões em repasses), seguida por Norte (2,49 milhões de famílias e R$ 1,76 bilhão), Sul (1,33 milhão de beneficiários e R$ 876,87 milhões) e Centro-Oeste (1,01 milhão de contemplados e R$ 682,74 milhões).
ESTADOS — Na divisão por unidades federativas, o maior número de contemplados em agosto está na Bahia. São 2,34 milhões de famílias no estado, a partir de um aporte de R$ 1,55 bilhão. São Paulo aparece na sequência, com 2,24 milhões de contemplados. Em outros seis há mais de um milhão de integrantes: Pernambuco (1,49 milhão), Rio de Janeiro (1,44 milhão), Minas Gerais (1,44 milhão), Ceará (1,37 milhão), Pará (1,27 milhão) e Maranhão (1,17 milhão).
VALOR MÉDIO — Roraima é o estado com maior valor médio de repasse para os beneficiários em agosto: R$ 733. O Amazonas, com R$ 723, o Acre, com R$ 721, e o Amapá, com R$ 718, completam a lista das quatro maiores médias nos estados e formam o grupo dos únicos estados com valor médio acima de R$ 700.
MUNICÍPIOS — Quando o recorte leva em conta os 5.570 municípios brasileiros, o maior valor médio está em Uiramutã, município de 13,7 mil habitantes em Roraima, com 2.219 famílias atendidas pelo programa e tíquete médio de R$ 1.013,05. Trata-se do único município do país a superar os mil reais de valor médio. Na sequência aparecem Campinápolis (MT), com R$ 911,59; Santa Rosa do Purus (AC), com R$ 893,18, e Jordão (AC), com R$ 879,99.
