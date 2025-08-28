Projeto de Lei de Lúcio Mosquini propõe reconhecimento da agricultura de subsistência como extrativismo

Por RondôniaDinâmica
Publicada em 28/08/2025 às 11h22
O deputado federal Lúcio Mosquini (MDB-RO) protocolou na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 3913/2025, que trata do enquadramento da agricultura de subsistência como uma modalidade de extrativismo.
Segundo o parlamentar, a medida pode assegurar a milhares de famílias que produzem alimentos para o próprio consumo, de forma tradicional, sustentável e com mão de obra familiar, o acesso a políticas públicas, linhas de crédito, assistência técnica e programas de incentivo.
Mosquini destacou que a proposta representa “justiça social, segurança alimentar e valorização da nossa cultura e biodiversidade”, além de ser “mais um avanço para fortalecer quem vive no campo e cuida do nosso meio ambiente”.
