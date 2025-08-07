Projeto de extensão da Unir realiza transmissão da final da Superliga C de Voleibol Feminino

Publicada em 07/08/2025 às 08h30
Porto Velho está sendo sede, ao longo desta semana, da Superliga C de Voleibol Feminino - Etapa Norte. Trata-se de uma competição que reúne as melhores equipes de vôlei da região Norte e que garante uma vaga para a Superliga B, a segunda divisão do vôlei nacional.
O Deu Bera, projeto de extensão da Universidade Federal de Rondônia (Unir), transmitiu todos os jogos realizados até o momento e nesta quinta-feira (7) mostrará a grande final, entre Azul Mania, de Roraima, e a Associação Vilhenense de Voleibol (AVV), de Rondônia. O jogo inicia às 19h, mas, antes às 16h, também haverá a decisão de terceiro lugar, entre Ferroviário, de Rondônia e Rio Negro, do Amazonas.
O link para acompanhar as finais é o seguinte: https://www.youtube.com/live/
Além das transmissões, há conteúdos publicados no instagram do Deu Bera, tais como fotos, vídeos e um resumo do dia. Nesta quarta-feira, a equipe trouxe os detalhes das semifinais, em que a Azul Mania venceu o Rio Negro por 3 sets a 0, enquanto a AVV superou o Ferroviário por 3 a 1.
A equipe é formada por estudantes do curso de Jornalismo da Unir e se divide em funções como repórter, comentarista, narrador, cinegrafista, fotógrafo e técnica.
Depoimentos da equipe de transmissão
Emanuel Sá, estudante do segundo período do curso de Jornalismo, é também atleta de vôlei e comenta sobre a sensação de participar das transmissões. "Me sinto muito feliz por estar tendo essa experiência com o esporte que amo. O projeto está possibilitando essa experiência de narrar uma competição nacional, o que é uma oportunidade única para a nossa formação profissional. Além disso, são grandes atletas e ampliamos a visibilidade delas, o que valoriza também o esporte", declarou Emanuel, de apenas 18 anos, que foi responsável por narrar a maior parte dos jogos.
O primeiro dia de transmissões, domingo (3) contou com a cerimônia de abertura e quatro jogos, com dois deles indo para o tie-break. Com isso, o Deu Bera ficou no ar ao vivo por 9h34min. Quetlen Caetano participou como comentarista e relata a experiência. "Participar dessa transmissão ao vivo foi muito desafiador, me aproximou muito da realidade de um jornalista esportivo e suas rotinas", disse Quetlen.
Além disso, a estudante Geovanna Santos tem contribuído na produção e relata a experiência. "A sensação de fazer parte das transmissões dos jogos é incrível para mim, ainda mais porque ainda estou no 2° período de Jornalismo, e é uma grande oportunidade. Fico muito feliz em poder acompanhar de perto e auxiliar todos", relatou Geovanna.
