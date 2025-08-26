PREVISÃO DO TEMPO: terça-feira (26) com pancadas de chuva no Norte

Publicada em 26/08/2025 às 07h50
A previsão do tempo para esta terça-feira (26) na Região Norte é de céu parcialmente nublado na maior parte da região, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas no Amazonas, Acre e Roraima. Durante a tarde, há aumento da nebulosidade no centro-oeste do Amazonas e em Roraima, com chuvas fortes em alguns pontos. No Pará, Amapá, Rondônia e Tocantins, o tempo permanece firme em grande parte, com sol e poucas nuvens.
Durante a noite, as chuvas se intensificam no noroeste do Amazonas e Roraima.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 19°C, em Rio Branco; já a máxima está prevista para Palmas e Porto Velho, com 37°C. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 95%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
