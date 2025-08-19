PREVISÃO DO TEMPO: Instabilidades provoca chuva em parte da Região Norte na terça-feira (19)

Publicada em 19/08/2025 às 07h50
A terça-feira (19) será marcada pela atuação de áreas de instabilidade em parte da Região Norte, mantendo as condições para formação de nuvens carregadas e pancadas de chuva, sobretudo no norte do Acre, Amazonas, Pará, Amapá e Roraima. A combinação de calor e alta umidade favorece precipitações durante a tarde e à noite, em alguns pontos acompanhadas de trovoadas.
No Acre, o tempo será dividido: enquanto o norte do estado terá céu nublado e pancadas de chuva isoladas ao longo do dia, o sul permanece com sol predominante, tempo firme e temperaturas elevadas.
No Amazonas, as chuvas se concentram nas regiões central e norte, podendo ser localmente fortes em alguns momentos.
No Pará, há previsão de pancadas de chuva principalmente no centro e norte do estado, enquanto o sul segue seco e ensolarado.
No Amapá e em Roraima, o cenário é de maior instabilidade, com céu encoberto e chuva frequente em todas as áreas, acompanhada de eventuais rajadas de vento.
Nas demais áreas da região, o sol predomina e o calor intenso continua sendo destaque, com máximas elevadas.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C em Rio Branco e Palmas, já a máxima está prevista para Palmas e Manaus com 35°C. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
