Policlínica Oswaldo Cruz garante atendimento, amplia regulação interna e supera 317 mil ações em saúde

Publicada em 16/02/2026 às 08h33
O governo de Rondônia apresentou, nesta semana, o balanço positivo dos atendimentos realizados em 2025 na Policlínica Oswaldo Cruz (POC), em Porto Velho, que superou 317 mil ações em saúde, resultado dos investimentos do estado e da atuação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) para ampliar o acesso da população aos serviços especializados, fortalecer a rede pública e garantir um atendimento organizado, regulado e resolutivo.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que os avanços são resultado do fortalecimento da rede estadual. “Estamos investindo na estrutura, nos equipamentos e na valorização dos profissionais para que a população seja atendida com dignidade, rapidez e qualidade. A Policlínica Oswaldo Cruz mostra que é possível fortalecer a saúde pública com planejamento, organização e cuidado com as pessoas.”
Segundo a diretora-geral da POC, Geane Lopes, o funcionamento do fluxo é regulado da unidade. “Aqui na Policlínica Oswaldo Cruz nenhum atendimento é ‘porta aberta’, todos os pacientes chegam regulados pela Unidade Básica de Saúde (UBS) do seu bairro ou município; nós abrimos os portões às 6 horas para acolher, mas não há necessidade de madrugar, porque o paciente é chamado pelo sistema, passa pela triagem, é direcionado por recepções específicas por especialidade e, com o Núcleo Interno de Regulação (NIR), já sai da consulta com exames e retornos regulados, garantindo um atendimento organizado, humanizado e com equipe multiprofissional”, explicou.
REGULAÇÃO E ACOLHIMENTO
A Policlínica realiza, em média, cerca de 850 atendimentos agendados por dia, além de aproximadamente 300 atendimentos diários na farmácia, para receitas da rede pública e privada, e de 50 a 100 atendimentos espontâneos no Serviço de Atendimento Especializado (SAE/CTA), voltado ao cuidado de pessoas com infecções sexualmente transmissíveis, com testagem rápida, acompanhamento multiprofissional, consulta com infectologista e dispensação de medicamentos no próprio serviço. Todo o fluxo é organizado pela regulação estadual, por meio do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg), que classifica a prioridade clínica e comunica previamente o paciente, principalmente por WhatsApp ou ligação.
Equipes multiprofissionais fortalecem o cuidado integral aos usuários do SUS
O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, reforçou o papel estratégico da unidade para a rede pública. “A Policlínica concentra especialistas, exames e equipes multiprofissionais, reduzindo o tempo de espera e ampliando a resolutividade. Seguimos investindo em tecnologia, estrutura e organização do fluxo para fortalecer a rede estadual de saúde e garantir mais qualidade no atendimento à população”, destacou.
ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS
Em 2025, a Policlínica Oswaldo Cruz realizou 126.891 atendimentos e 190.386 procedimentos, totalizando mais de 317 mil ações em saúde. No período, foram registrados 173.058 pacientes agendados e 126.722 pacientes efetivamente atendidos. Somente no primeiro quadrimestre, a unidade contabilizou 33.798 atendimentos médicos e, no segundo quadrimestre, entre maio e agosto, aproximadamente 37.400 atendimentos ambulatoriais, com média mensal de 9.350 atendimentos.
A unidade oferece serviços em diversas áreas, como:
Cardiologia;
Cirurgia-geral;
Dermatologia;
Alergologia;
Nefrologia;
Nefropediatria;
Saúde do servidor;
Gastroenterologia;
Endocrinologia;
Enfermagem;
Geriatria;
Neurocirurgia;
Neurologia adulta e pediátrica;
Nutrição;
Psiquiatria;
Infectologia;
Ortopedia (geral, pediátrica e hanseníase);
Hebiatria;
Reumatologia;
Urologia;
Proctologia; e
Hematologia.
Além disso, a unidade desenvolve programas voltados ao combate à obesidade, ao acompanhamento da gravidez de alto risco e ao enfrentamento da hanseníase, reforçando o cuidado integral com equipes multiprofissionais.
POC desenvolve vários programas, com equipes multiprofissionais
A paciente Maria Salete da Silva, de 54 anos, moradora de Ariquemes, relatou a experiência na unidade. “O atendimento aqui na POC é 100%, desde os médicos, as enfermeiras e todos os funcionários. Já faço vários atendimentos aqui há anos e nunca tive problema. Todos tratam a gente com muito respeito e dão toda a assistência necessária. Só tenho a agradecer a toda a equipe”, afirmou.
LABORATÓRIO
No atendimento laboratorial, realizado no ponto do Laboratório Estadual de Patologia e de Análises Clínicas (Lepac) instalado na Policlínica, são distribuídas diariamente 100 senhas para atendimento geral, além do atendimento garantido aos pacientes do interior, que podem chegar até as 9h para realizar a coleta. Ao todo, a unidade atende, em média, entre 150 e 180 pacientes por dia, podendo chegar próximo de 200 atendimentos, incluindo moradores da Capital, do interior, da zona rural, da região do Baixo Madeira, do sul do Amazonas e de municípios como Candeias do Jamari, Ariquemes e Vilhena.
Pacientes transplantados têm prioridade no atendimento, assim como usuários dos programas de obesidade, geriatria, alergologia, gestantes de alto risco, pessoas com mais de 80 anos e pacientes autistas, que contam com horários diferenciados e atendimento preferencial.
COMO SER ATENDIDO
Para ter acesso aos serviços da Policlínica Oswaldo Cruz, o usuário do SUS deve procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência. Após o encaminhamento médico, a regulação estadual entra em contato por WhatsApp ou ligação para informar data e horário da consulta. O atendimento na unidade ocorre das 7h às 19h, com abertura dos portões a partir das 6h para acolhimento, sem necessidade de formação de filas.
