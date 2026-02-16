PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem chuva intensa nesta segunda-feira (16)

Publicada em 16/02/2026 às 08h00
A previsão do tempo para esta segunda-feira (16) indica instabilidade em grande parte da Região Norte do país.
Nos estados do Acre, Rondônia e Amapá, a expectativa é de muitas pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas ao longo do dia.
No Amazonas, as chuvas mais intensas devem ocorrer nos municípios de Jutaí, São Paulo de Olivença e Atalaia do Norte, localizados na região oeste do estado.
Em Roraima, os municípios de Mucajaí e Alto Alegre devem registrar tempo mais estável, com poucas nuvens. Já em Caracaraí e São Luiz, há possibilidade de chuva isolada.
No Pará, a previsão indica chuva mais forte em Paragominas, Goianésia do Pará e Novo Repartimento, municípios situados nas regiões sudeste e centro do estado.
Já no Tocantins, a instabilidade deve persistir ao longo de todo o dia, com variação de nuvens e pancadas de chuva em diferentes áreas.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
