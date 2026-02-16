PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem chuva intensa nesta segunda-feira (16)
Por Jullya Borges / Brasil 61
Publicada em 16/02/2026 às 08h00
 A previsão do tempo para esta segunda-feira (16) indica  instabilidade em grande parte da Região Norte do país.

Nos estados do Acre, Rondônia e Amapá, a expectativa é de muitas pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas ao longo do dia.

No Amazonas, as chuvas mais intensas devem ocorrer nos municípios de Jutaí, São Paulo de Olivença e Atalaia do Norte, localizados na região oeste do estado.

Em Roraima, os municípios de Mucajaí e Alto Alegre devem registrar tempo mais estável, com poucas nuvens. Já em Caracaraí e São Luiz, há possibilidade de chuva isolada.

No Pará, a previsão indica chuva mais forte em Paragominas, Goianésia do Pará e Novo Repartimento, municípios situados nas regiões sudeste e centro do estado.

Já no Tocantins, a instabilidade deve persistir ao longo de todo o dia, com variação de nuvens e pancadas de chuva em diferentes áreas.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

