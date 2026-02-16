Prefeitura amplia infraestrutura urbana com implantação de novos estacionamentos em ruas e avenidas da cidade

Publicada em 16/02/2026 às 09h08
A Prefeitura de Rolim de Moura vai implantar novos estacionamentos públicos em diferentes pontos da área urbana do município, contemplando importantes ruas e avenidas que concentram grande fluxo de veículos e atividades comerciais. A iniciativa tem como objetivo melhorar a organização do trânsito, ampliar as vagas disponíveis e facilitar o acesso da população aos serviços e ao comércio local.
Entre os trechos contemplados está a Rua Barão de Melgaço, que receberá áreas de estacionamento nos trechos entre a Avenida Recife e a Avenida Rio Branco, com 89 metros de extensão. Outro ponto da mesma via será entre a Avenida Florianópolis e a Avenida Recife, com 83,40 metros, além do trecho entre a Avenida Aracajú e a Avenida Maceió, com 40 metros.
A Rua Rio Madeira também será beneficiada com estacionamentos nos trechos entre a Avenida 25 de Agosto e a Avenida Aracajú, com 82 metros, entre a Avenida Aracajú e a Avenida Maceió, com mais 82 metros, e ainda entre a Avenida Maceió e a Avenida Macapá, totalizando 80,80 metros.
Já na Avenida Norte Sul, uma das principais vias de circulação da cidade, os estacionamentos serão implantados em vários pontos estratégicos. Estão previstos trechos entre a Avenida Maceió e a Avenida Macapá, com 82,50 metros; entre a Avenida Macapá e a Avenida Porto Velho, com 84,50 metros; entre a Avenida Porto Velho e a Avenida Boa Vista, com 81,50 metros; entre a Avenida Boa Vista e a Avenida Manaus, com 87 metros; entre a Avenida Manaus e a Avenida Goiânia, com 89,50 metros; entre a Avenida Goiânia e a Avenida Vitória, com 93,40 metros; e, por fim, entre a Avenida Belo Horizonte e a Avenida São Paulo, com 104 metros de extensão.
Somados, os estacionamentos projetados totalizam 1.079,60 metros, representando um avanço significativo na infraestrutura urbana de Rolim de Moura. A expectativa da administração municipal é que as novas vagas contribuam para maior fluidez no trânsito, valorização das áreas comerciais e mais comodidade para motoristas e pedestres que utilizam diariamente essas vias.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!