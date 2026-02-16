Sistema Diretivo do SINTERO debate conjuntura, demandas estaduais e estratégias para 2026

Publicada em 16/02/2026 às 08h28
O Sistema Diretivo do SINTERO esteve reunido nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2026 para analisar a conjuntura nacional e estadual, avaliar as demandas da categoria em Rondônia e definir ações que irão orientar a atuação do Sindicato ao longo do ano.
Durante os dias de reunião, foram apresentados informes gerais e avaliações das realidades enfrentadas nas escolas estaduais e municipais, consolidando um panorama das principais pautas da categoria em todo o estado. As discussões abordaram valorização profissional, cumprimento de direitos e o acompanhamento das negociações em andamento.
Na sexta-feira (13), a programação foi marcada pela análise de conjuntura nacional e estadual, conduzida por Fátima Cleide, que apresentou uma leitura crítica do cenário político e econômico e seus reflexos sobre o serviço público e a educação. A exposição contribuiu para aprofundar o debate e orientar o posicionamento do SINTERO diante dos desafios do atual período.
A presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi, destacou a importância do encontro como espaço de escuta e definição de estratégias. “O Sistema Diretivo é um espaço essencial para fazermos uma leitura responsável do cenário, ouvirmos as demandas que vêm de todo o estado e organizarmos nossa atuação. As decisões que saem daqui refletem o compromisso coletivo de fortalecer a nossa luta e garantir que a voz da categoria seja respeitada”, afirmou.
O encontro também contou com informes jurídicos e debates sobre questões internas da organização. Ao final, o Sistema deliberou os seguintes encaminhamentos:
Visitas in loco às escolas e mobilização da categoria: Considerando que, na reunião realizada em 30 de janeiro, a Seduc ficou de apresentar retorno às pautas estaduais até o dia 20 de março, o Sistema Diretivo deliberou que, nesse período, realizará visitas às escolas em todo o estado para levar informações sobre as pautas apresentadas, dialogar sobre os pontos de avanço nas negociações, atualizar presencialmente a categoria acerca do andamento das tratativas e convocar os trabalhadores e trabalhadoras em educação para a Assembleia Geral que acontecerá no dia 24 de março, quando serão avaliados os desdobramentos e definidos os próximos passos.
Semana em Defesa da Educação: Avaliou-se e encaminhou-se a organização das atividades da Semana em Defesa da Educação Pública.
Congresso do SINTERO: Foi deliberada a realização do Congresso do SINTERO, que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de abril, com a participação de 800 delegados e delegadas de base. O Congresso terá como tema: “Plano Nacional da Educação: Educação para a vida com o desafio de transformação e inclusão”, constituindo um espaço de debate, formação e troca de experiências entre os representantes da categoria.
Festa dos Trabalhadores/as – 1º de maio: Também foi encaminhada a realização da tradicional Festa dos Trabalhadores/as, no dia 1º de maio, que marcará o encerramento do Congresso do SINTERO e contará com a participação de representantes de todas as regionais. A atividade será uma forma de celebrar a importância da categoria e dar ênfase ao compromisso coletivo com a luta e a unidade da classe.
A reunião consolidou o alinhamento estadual das ações do Sindicato e definiu os próximos passos da atuação política e sindical em 2026. Com estas definições, o SINTERO busca estar em constante construção pelos direitos dos profissionais de educação no estado e primando pela ampla comunicação com seus filiados e filiadas.
