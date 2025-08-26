Prefeitura reforça ações de combate à violência contra a mulher em Ji-Paraná

Publicada em 26/08/2025 às 14h32
Na manhã desta terça-feira (26), a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (SEMASF), promoveu o “Café com Elas”, dentro da programação do Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. A ação, organizada pela equipe da Casa da Mulher Ji-paranaense do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), teve como objetivo proporcionar momentos de informação, acolhimento e descontração para os participantes.
O encontro contou com a presença de representantes do Ministério Público de Rondônia (MP-RO), Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO), Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, CRAS, Centro de Convivência Viver Bem (CCVB) e Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM). Também participaram o presidente da Câmara Municipal, vereador Marcelo Lemos (Republicanos), e a vice-prefeita Marley Muniz (PL).
Durante a programação, houve sorteio de brindes oferecidos por parceiros, além da distribuição de lanches e pipoca. Para a vice-prefeita Marley Muniz, o evento cumpre um papel essencial: “Nosso objetivo é criar um espaço acolhedor e informativo, onde a comunidade possa dialogar sobre a importância de combater todas as formas de violência contra a mulher e conhecer nossos serviços. É muito bom ver a participação de todos.”
A coordenadora do CREAS, Marina Spinelli Coleto, também destacou a relevância da iniciativa: “Queremos proporcionar um momento de descontração e, ao mesmo tempo, informar. É importante mostrar que os nossos serviços são espaços seguros, onde as mulheres podem buscar apoio e orientação sempre que precisarem.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!