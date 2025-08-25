Prefeitura de Porto Velho prorroga prazo de homologação do processo seletivo da Saúde

Publicada em 25/08/2025 às 16h08
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), divulgou a Errata nº 6, referente ao Processo Seletivo do Edital nº 019/SEMAD/2025, devido ao grande número de inscritos, que ultrapassou 22 mil candidatos para preencher vagas na Semusa.
De acordo com o documento, a alta demanda tornou imprescindível a ampliação dos prazos estabelecidos, com o objetivo de assegurar a análise criteriosa das etapas do certame, reforçando o compromisso da gestão com a legalidade, a transparência e a equidade no processo seletivo.
Atenção às datas:
* Homologação do resultado final prevista para: 21/08/2025
* Homologação do resultado final prorrogada para: 29/08/2025
A Secretaria orienta que os candidatos acompanhem atentamente as publicações oficiais nos canais da Prefeitura, pois o cronograma pode sofrer novos ajustes conforme necessidades administrativas.
