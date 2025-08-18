Publicada em 18/08/2025 às 14h44
O Podcast Resenha Política, criado e apresentado no YouTube pelo experiente e influente jornalista e advogado Robson Oliveira, vem se destacando em Rondônia entre os formatos do gênero. Em apenas seis meses na plataforma digital, ele já entrevistou mais de 50 personalidades entre políticos, autoridades e dirigentes de entidades classistas as mais variadas.
Com um jeito diferente de abordagem, invariavelmente seus convidados são surpreendidos com questionamentos que não se vê no jornalismo tradicional. Por exemplo: foi ao podcast que o ex-homem forte do governador e ex-chefe da Casa Civil, Junior Gonçalves falou das intrigas palacianas o levaram a ser defenestrado da equipe governamental.
Da mesma forma, no auge da crise entre o governador Marcos Rocha e seu vice, Sérgio Gonçalves, acusado publicamente pelo governador de traição, Robson Oliveira entrevistou tanto um quanto o outro para falar sobre a suposta e entrevistou ainda a primeira dama, Luana Rocha que reforçou as acusações de traição. Foi o único blog a traçar esse roteio. O podcast vai ao ar às terças e quintas-feiras pelo site rondoniadinâmica.com.br e aos sábados e domingos pela TV Rema.
Por lá já passaram personalidades como Junior Gonçalves, o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes; o novo chefe da Casa Civil, Elias Rezende, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador, Raduan Miguel, o também desembargador, Gilberto Barbossa, o conselheiro do TCE, Wilber Coimbra, vereadores, líderes empresariais, os deputados federais, Fernado Máximo, Lúcio Mosquini e deputada federal e pré-candidata ao Senado, Silvia Cristina, os senadores Confúcio Moura e Marcos Rogério, vice-governador Sérgio Gonçalves, o governador Marcos Rocha, primeira dama Luana Rocha, o ex-prefeito da capital Hildon Chaves, vareadores, o presidente do Conslho Federal de Medicina, Hiran Gallo, o juiz federal Dimis Braga, o destacado advogado eleitoral Diego Vasconcelos, o presidente da OAB, Márcio Mello, o jornalista e empresário da comunicação, Éverton Leoni, promotores e deputados estaduais, incluindo o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano.
Robson tem recebido dezenas de pedidos de sites de todo o Estado para liberar a exibição de seu podcast. Os pedidos estão senado analisados. Segundo ele, o segredo do sucesso é a proposta de se criar um “espaço dedicado a debates e entrevistas aprofundadas sobre política, cultura e aspectos históricos”. “O canal proporciona uma visão crítica e reflexiva sobre temas relevantes da atualidade, trazendo convidados especializados para discussões enriquecedoras. Seja para entender o cenário político, explorar o impacto da cultura ou revisitar momentos históricos significativos”, emenda ele.
O canal oferece conteúdo de qualidade para quem busca uma análise detalhada e embasada. Ideal para quem deseja expandir seus conhecimentos e entender melhor as questões que moldam a sociedade. Todas as entrevistas estão disponíveis no Youtube. É só buscar por Resenha Política e ele pede que se inscrevam para acompanhar todas as entrevistas.
Um podcast é um programa de áudio digital, similar a um programa de rádio, mas que pode ser ouvido sob demanda, a qualquer hora e lugar, através de plataformas online. Basicamente, é um arquivo de áudio disponível para download ou streaming, que aborda diversos temas e formatos.
Nesta terça-feira o entrevistado será o secretário estadual do Meio Ambiente, que irá responder a questionamentos como a liberação de licenças ambientais, autorizações para novos desmatamentos e fiscalização do trânsito de madeira, entre outros.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!