Publicada em 29/08/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1891 – Primeira edição do jornal “Humaythaense”, dirigido pelo comendador José Francisco Monteiro, cujo slogan era “Com notícias de Humaitá até a cachoeira de Santo Antônio”.
1926 – Pode ter sido criminoso o incêndio do canavial do grego Caralampos Vassenakis, em Jaci-Paraná, combatido e apagado pela ação de moradores.
1949 – A Polícia e a Guarda Territorial fiscalizam todos os barcos vindos de Manaus, para localizar, prender e devolver àquela cidade o assaltante vulgo “Capitão Blood”.
1953 – Depois de ser levada para abençoar Guajará-Mirim a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, é trazida a Porto Velho e é recebida por fiéis e uma revoada de aviões do Aeroclube das cidade.
1967 – Para combater o descaminho de madeira e cassiterita o governador José Campedelli anuncia a instalação de Mesas de Renda em todos distritos rondonienses da BR-364.
1981 – Mesmo que a lei (que vai criar o Estado permita), e apesar do apelo popular e da pressão do PDS, o governador Jorge Teixeira não será candidato a governador.
1987 – Está com o governador Jerônimo Santana uma lista de 400 professores, coletada pela secretaria de Educação, para serem demitidos sob alegada participação na greve escolar.
HOJE É
Dia Nacional de Combate ao Fumo. Dia Internacional contra Testes Nucleares. Dia Internacional do Gamer. Dia Mundial de Combate à Desnutrição Infantil,.
Católicos celebram Santa Sabina, Santa Joana Maria da Cruz, São João Batista,
BRASIL
1825 – O Brasil paga 25 milhões de libras a Portugal para os lusos reconherem oficialmente a Independência brasileira. 1831 – Nasce Bezerra de Menezes (m. 1900), médico, escritor e dirigente espírita brasileiro (m. 1900).
MUNDO
1831 — Michael Faraday descobre a indução eletromagnética. Guerra Russo-Ucraniana: a Ucrânia inicia sua contraofensiva ao sul no Oblast de Kherson
FOTO DO DIA
“HUMAYTHAENSE”, O 1º JORNAL
Durou até 1917, mas deixou sua marca na história do alto Rio Madeira, o jornal “Humaythaense”, cujo dístico definia seu território, “Com notícias até a cachoeira de Santo Antônio”, divisa dos Estados do Amazonas e Mato Grosso.
No livro “Humaitá – histórias e curiosidades”, o principal historiador da “terra da mangaba”, Raimundo Neves de Almeida conta o que foi o jornal, primeira edição em 1891 quando Porto Velho nem existia.
O “Humaythaense”, criado por José Francisco Monteiro (FOTO), fundador daquela cidade, testemunhou a construção da Madeira-Mamoré, as visitas de Rondon, as instalações dos municípios de Santo Antônio e Porto Velho.
Até quando encerrou suas edições, o “Humaythaense” teve sete editores: Antônio Francisco Monteiro, João Firmino Pinto, Raimundo Monteiro, Luís Nogueira, Álvaro Botelho Maia, Henrique Rubim e Manoel Quintela.
Álvaro Maia foi prefeito de Porto Velho )(1922/23) e governou o Amazonas três vezes, duas delas como interventor e uma como governador eleito.
