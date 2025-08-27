Publicada em 27/08/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1868 – O governo boliviano autoriza coronel George Earl Chuch (EUA) a canalizar os trechos encachoeirados do Rio Madeira.
1941 – O delegado Oliveira Lima manda que tartarugas caçadas no Rio Madeira, com menos de 40 centímetros, sejam devolvidas ao rio.
1950 – O deputado federal Aluízio Ferreira anuncia a autorização federal, para que a Rádio Difusora do Guaporé entre no ar.
1954 – Uma das obras do governo Ênio Pinheiro, está a estrada ligando Jacy-Paraná ao Rio Madeira.
1967 – O jornalista Vinícius Danin realiza na boate “Taba do Cacique” o lançamento do concurso “Miss Objetiva Internacional/RO”.
1984 – O trabalho de militares para a construção da BR-364 é lembrada pelo historiador Esron Menezes em sua crônica “História Antiga”.
1990 – Artigo do desembargador Hélio Fonseca lembra a falta de apoio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios aos juízes designados para atuar nos Territórios.
HOJE É
BRASIL
1828 — O Império do Brasil reconhece a independência do Uruguai. 1972 — O 1º trecho da Rodovia Transamazônica é inaugurado, e m Altamira (PA) pelo presidente Médici. 1999 — Morre D. Hélder Câmara ((n. 1909), bispo e escritor brasileiro.
MUNDO
1955 — Lançado o Livro Guinness dos Recordes, inicialmente como brinde aos consumidores da cerveja Guinness. 2003 – O planeta Marte atinge a menor distância da Terra, a aproximadamente 55 768 006 km.
FOTO DO DIA
PÁS E TERÇADOS PARA ABRIR A 364
Designado pelo governador Paulo Nunes Leal o historiador Esron Menezes foi o contato do governo do Território com as empresas e órgãos federais envolvidos na construção da Porto Velho/Cuiabá.
Em 1984, em sua coluna “História Antiga” no jornal “Alto Madeira” Esron contesta o general Ivan Mendes que creditou aos militares a abertura da rodovia, admitindo “até certo ponto ele tem razão”.
Esron lembra que foi um oficial, o então diretor-geral da Madeira-Mamoré Aluízio Pinheiro que com pessoal da EFMM, soldados da 3ª Cia de Fronteira e peões, iniciou a obra que parou em 1945.
Esron cita que desde Porto Velho, seringalistas abriram, com recursos próprios e trabalhadores de cada seringal, um picadão em suas terras, interligando uma propriedade a outra, de Porto Velho a Ariquemes.
A linha telegráfica de Rondon foi a referência usada pelos seringalistas, para fazerem as estradas em suas terras.
F. Nas proximidades da atual Embrapa, em 1940 Aluízio Ferreira mostra ao presidente Getúlio Vargas o projeto da rodovia, iniciada em 1937.
