RONDÔNIA
1917 – Ainda na condição de Vila, apesar de sediar o município, Porto Velho escolhe a “Mais Bella Senhorita Desta Villa”.
1917 – Em Santo Antonio (MT), a 7 KM de Porto Velho, tem início a campanha eleitoral par escolha do Superintendente (prefeito) e Intendentes (vereadores).
1951 – Com menos de 15 advogados atuando, os territórios de Amapá, Guaporé e Rio Branco (RR), não podem criar suas seccionais da OBB, decidiu o Conselho Federal da Ordem
1980 – Circula, em Cacoal o jornal “Tribuna Popular” o 1º jornal impresso de Cacoal e região.
1981 – A migração para Rondônia foi menor no período janeiro/julho deste ano, em relação a 1981: relatório do Centro de Triagem de Migrantes, em Vilhena.
1984 – Diz o jornalista e historiador Emanuel Pontes Pinto: A 364 não foi construída por uma unidade militar, como disse o general Ivan Mendes. “O BEC quando chegou veio rodando pela BR”, disse o hisrtoriador.
1987 – O governador Jerônimo Santana “deve dar menos murros na mesa e mais ações”, disse o deputado Silvernani Santos, criticando a forma de Santana tratar os servidores, em greve por falta de pagamento de sal[ário
HOJE É
Dia de Combate à Injustiça. Dia Internacional em Memória do Tráfico de Escravos e a sua Abolição. Dia do Internauta. Dia do aviador naval. Dia da Intendência (FAB).
Católicos celebram Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina, das Filipinas e das Índias ocidentais, Zaqueu de Jerusalém, Santos Mártires Abúndio, Irineu, Ciríco e Arquelau,
BRASIL
1892 – Morre Deodoro da Fonseca (n. 1827), líder do movimento que deu fim à Monarquia e instalou a República.
1890 — Fundada por Emílio Rangel Pestana a Bolsa Livre (depois Bovespa e atual B3).
2002 — O Brasil ratifica o Protocolo de Kyoto.
MUNDO
1966 – A sonda “Lunar Orbiter 1” tira a 1ª fotografia da Terra vista da órbita ao redor da Lua.
1973 – Em Estocolmo, reféns de um sequestro ficam amigos dos sequestradores, daí o termo “Síndrome de Estocolmo”.
FOTO DO DIA
NOSSA PRIMEIRA MISS
Até recentemente se o assunto fosse Miss Rondônia, o foco girava para Zora Mota que, segundo o deletério Vinícius Danin, jornalista e “promoteur”, atendia os quesitos básicos exigidos para a função.
Zoracy Parra Motta (Zora Mota), Miss Rondônia 1971, voltou do Miss Brasil com o título de Miss Simpatia, ano em que o coordenador local foi o jornalista Ciro Pinheiro.
Eleita no concurso realizado no clube Ferroviário (PVh), Zora Mota disputou o Miss Brasil no Maracanãzinho (RJ). Ela, disse o turismólogo Ivo Feitosa: “é nossa eterna Miss Rondônia”.
Em 1917, na escolha da “Mais Bella Senhorita Desta Villa”, o jornal “Alto Madeira” manteve, durante 2 meses a cada edição, um espaço para o leitor preencher o nome da candidata e depositar numa urna na redação.
A eleita foi a jovem Maria de Lurdes, a “Liquinha”. O historiador Esron Menezes (1914/2009) contava que ela foi morar no Rio de Janeiro e um amigo dele, na década de 1940, foi visitá-la.
Seu amigo, também funcionário do Território, tentou um namoro com a filha da “Mais Bella Senhorita Desta Villa”, mas foi rechaçado.
