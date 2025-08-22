Publicada em 22/08/2025 às 08h00
RONDÔNIA.
1918 – Com alvorada, show pirotécnico, desfile escolar, esportes, baile de gala e sessões de cinema, é como Porto Velho vai comemorar o 96º ano da Independência..
1946 – A Polícia multou o condutor de um veículo em Porto Velho, flagrado a mais de 50Km na zona urban. A nota não explica como foi feita a medição.
1967 – O advogado Acyr Bernardes denunciou que seu cliente, preso e depois liberado pela Polícia Federal, tem agora impotência funcional dos membros inferiores, dentre outras marcas físicas.
1981 – O governador Jorge Teixeira não pretende disputar o governo de Rondônia, mesmo que a Lei criando o Estado permita.
1984 – O 83º ano de criação do ex-Território, dia 13 de setembro terá inaugurações de obras rodoviárias, como a rodovia Espigão d’Oeste à BR-364 e a inauguração do asfalto da 364 pelo presidente João Figueiredo.
1987 – O Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, ameaça cortar verbas para as obras da BR-364, se não forem atendidas medidas ambientais constantes no projeto base.
HOJE É
Dia Mundial do Folclore. Dia do supervisor escolar. Dia Nacional do Excepcional.
Católicos celebram Nossa Senhora Rainha , São Timóteo, São Sinfoniano, São Filipe Benício,
BRASIL
1976 – Juscelino Kubitschek (n. 1902), o presidente que construiu Brasília e mandou construir a BR-364. 1942 — O Brasil declara guerra à Alemanha, Japão e Itália. 2003 - Explosão do foguete brasileiro VLS-1 V3 no Centro de Lançamento de Alcântara (MA).
MUNDO
1846: O inglês William Thoms (1803/1885) usa pela 1ª vez a palavra "folclore", com as palavras "folk" (povo) e "lore" (conhecimento). 1906 – Vendida nos EUA a 1ª vitrola no mundo, por US$ 200.
FOTO DO DIA
O ÔMEGA E O ALFA DO TERRITÓRIO
A 5 de abril de 1955 o coronel EB José Ribamar de Miranda tornou-se o nono governador do Guaporé. Nem ele e nem seu “padrinho” deputado Joaquim Rondon, imaginavam que o “afilhado” iria um ano depois ser inserido na história do Território.
É que em fevereiro de 1956 o presidente Juscelino Kubistchek assinou a lei pela qual o Território passou de Guaporé para Rondônia, um projeto que, mesmo “aluizistas de carteirinha”, diziam não entender a posição contrária de Aluízio.
Essa mudança permitiu que Ribamar de Miranda se tornasse, o “ômega”, por ter sido o último governador do Território do Guaporé e, continuando no cargo, o “alfa” dos 18 governadores do Território de Rondônia.
José Ribamar de Miranda (1901/1971), era um “governador sociável”, conforme o historiador Francisco Matias. Em seu governo foram feitos estudos para aproveitamento energético do Rio Madeira.
Nessa lista de “ômega” e “alfa” temos outro nome, muito mais famoso que Ribamar de Miranda (FOTO), o governador Jorge Teixeira, último do Território e o primeiro do Estado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!