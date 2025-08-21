Publicada em 21/08/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1919 – A firma Ascensi & Cia, produtora do documentário “Ouro Branco”, com imagens dos seringueiros e coletores de caucho do Rio Machado (RO), fará sessão especial em Porto Velho no Theatro Phenix.
1935 – Inaugurado o quartel da 3ª Cia de Fronteira, em Porto Velho.
1947 – O governador Joaquim Rondon pede à Fundação Sesp um projeto para implantar água encanada em Porto Velho.
1955 – O general Décio Escobar, comandante da 8ª Região Militar (Belém), inspeciona os contingentes do Exército em Porto Velho e Guajará-Mirim.
1972 – Fundada em 1964, a empresa União Cascavel faz sua 1ª viagem na linha Paraná/Vila Rondônia (Ji-Paraná).
21 – 1982 – Começa a campanha para o 1º pleito estadual que elegerá vereadores, prefeitos, deputados federais e estaduais, três senadores com candidatos do PMDB, PDS e PT – o governador continua nomeado.
1987 – Sem previsão de intervenção federal, oficiais da 17ª BIS inspecionam as vilas de Califórnia/Extrema(RO) invadidas pelo Acre.
1988 – Ao inaugurar o asfalto da Av. Jatuarana (PVh), o governador Jerônimo Santana não pede votos para o candidato de seu partido, PMDB, à prefeitura da capital, presente ao ato.
BRASIL
1853 - Morte de Maria Quitéria de Jesus Medeiros (n. 1792), heroína da Guerra da Independência. 1898 — Fundação do Vasco da Gama (RJ). 1989 - Morte do cantor Raul Seixas (n. 1945). 1954 — Inauguração do Parque Ibirapuera (SP).
MUNDO
1898 - William Seward Burroughs I (EUA) patenteia a 1ª máquina de somar. 1911 – O quadro “Mona Lisa” é roubado do Museu do Louvre, e recuperado 2 anos depois.
A ARTE NO INÍCIO
Um caldeirão formado por gente de dezenas de países diferentes, vindas em razão da construção da EFMM, a vila de Porto Velho teve, em seu início muita atividade cultural, e com 2 anos de “vida” circulava um jornal próprio, o “The Porto Velho Times” (4.7.1909).
Em 1913 em Sto. Antônio havia um coral formado “pelas melhores senhorinhas e senhoras da nossa melhor sociedade”, uma corporação musical, o panfleto “Bilontra” e o jornal “Extremo Norte”. Em Porto Velho, em 1915, circula o jornal “O Município” e em 1916 foi fundada uma Associação ligada à arte e à cultura.
Tudo com muita participação comunitária e apoio da Madeira-Mamoré. Em 1919 Escola Municipal de Música recebeu instrumentos, doados pelos moradores Esron Menezes e José Soeiro, também usados pela Banda Marcial, em bailes, retretas e festas cívicas ou religiosas.
A senhora Labibe Bartolo, chegada à Vila Porto Velho em 1912, aos 4 anos, lembrava que na pré-adolescência ela se apresentou no cineteatro Phênix, em peças teatrais e em musicais.
A EFMM gerou Porto Velho e contribuiu com sua formação cultural.
