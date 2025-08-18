Publicada em 18/08/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1918 – Abertas a agricultores de Porto Velho inscrições no programa estadual de apoio ao colono, com itens como como plantio, colheita e tratamento da produção.
1938 – “Os mortos protegem os vivos”, foi o tema da palestra no grupo espírita “Tatwa Henrique Albertie”, em Porto Velho, pelo médium Henrique Filho, no grupo espírita “Tatwa Henrique Albertie”.
1948 – Torturado, um dos irmãos presos suspeitos de matar o tenente Fernando, em 1945, acusou o outro. “Ele pensou que era uma anta”.
1955 – Aposentados e pensionistas serão os últimos a receber seus salários relativos a maio e junho
1982 – Editorial do Jornal do Comércio (Manaus) critica a proposta do deputado Isaac Newton (PDS-RO) de que o município de Humaitá (AM) passe a compor o Estado de Rondônia.
1987 – Há 3 meses sem receber, professores estaduais mantém a greve. No Hospital de Base é pior, falta tudo. Na Assembleia, salários atrasados até de deputados.
1990 – O “Equilíbrio entre os Poderes” foi o tema do presidente do STF Néri da Silveira, abrindo o Seminário Jurídico promovido pelo TJ/RO.
HOJE É
Dia Nacional do Campo Limpo. Dia do Estagiário. Dia Mundial da Libertação Humana.
Católicos celebram Santa Helena, São Agapito,
BRASIL
1918 — I Guerra Mundial: embarca para a Europa mais um contingente de médicos militares. 1942 — Manifestações exigem que o governo de Getúlio Vargas declare guerra aos alemães. 1831 — É organizada a Guarda Nacional do Império do Brasil.
MUNDO
1850 — Morre Honoré de Balzac (n. 1799), escritor, obras Lírios do Campo, Ilusões Perdidas etc. 1919 – Iniciada a conferência de paz de Versalhes que encerrou oficialmente a I Guerra Mundial.
FOTO DO DIA
A MELHOR ESCOLHA!
A homenagem que o Ministério Público está prestando este ano – há algum tempo o MP escolhe um jornalista para homenagear, e este ano “acertou na mosca”, merecendo elogios gerais de uma classe notoriamente não tão coesa.
O homenageado é o paulista Célio Caldieri Munhoz, ou, como é conhecido, Montezuma Cruz, escritor, jornalista 25 horas por dia, botafoguense, que conheci em fevereiro de 1976 e construímos, dali em diante, uma amizade de quase 50 anos.
Quando saiu a informação de que o prêmio era para o Monte, no nosso grupo “Confraria 30+” os elogios foram lugar comum. Limitei-me a escrever uma pequena frase: “A melhor escolha”.
Apaixonado pela reportagem, o cara que chegou aqui como correspondente da “Folha”, mas percorreu todas as redações (A Tribuna, Parceleiro, Alto Madeira, Guaporé, Imparcial, Estadão do Norte) ganhou o respeito pela qualidade do texto e, mais ainda, pelo companheirismo.
Ao Monte, que se recupera de uma cirurgia, a mesma frase que eu dizia nas muitas vezes que ele saiu daqui e foi para Manaus, Brasília, Cuiabá, Maranhão: “Volte logo”.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!