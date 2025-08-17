Publicada em 17/08/2025 às 09h40
RONDÔNIA
1919 – A Escola Municipal de Música recebe instrumentos, doados pelos moradores Esron Menezes e José Soeiro, a serem usados também na Banda Marcial.
1949 – Soldados da 3ª Cia EB, Guarda Territorial e populares extinguiram um incêndio nas laterais e cabeceira da pista do aeroporto “Salgado Filho” – Caiari.
1967 – A coluna “AM na Rua” denuncia a quantidade de buracos em pleno centro comercial. Um deles impede a passagem de veículos na Rua Prudente de Moraes.
1981 – O presidente João Figueiredo manda ao Congresso Nacional o projeto de lei criando o Estado de Rondônia.
1982 – Muito elogiada a decisão de tornar patrono do Hospital de Base o médico Ary Pinheiro, “escritor, naturalista, etnólogo, e grande figura humana”, lembrou o jornalista Pedro Gondim.
1983 – Já está na Câmara Municipal projeto de Lei do prefeito Sebastião Valladares autorizando construir em Porto Velho edifícios até 8 andares.
1990 - O TSE mantém a punição do TRE e o candidato a governador Orestes Muniz perde 20 minutos no horário eleitoral, a favor do candidato Osvaldo Piana. É a 1ª vez que isso acontece em Rondônia.
HOJE É
Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Dia de Ação para a Eliminação do Câncer do Colo do Útero. Dia Mundial da Prematuridade. Dia do Patrimônio Histórico Nacional. Dia Nacional da Construção Social. Dia do Pão de Queijo.
Católicos celebram Santa Clara da Cruz, Santa Beatriz da Silva, São Jacinto de Cracóvia, Santo Eusébio,
BRASIL
1940 — Regida por Eugen Szenkar acontece, no Rio de Janeiro, o 1º concerto da Orquestra Sinfônica Brasileira. 1979 — Fundada a Associação Nacional de Jornais do Brasil, com o objetivo de defender a liberdade de imprensa.
MUNDO
1560 — O Protestantismo é estabelecido como religião nacional na Escócia. 1945 - A Revolução dos Bichos, de George Orwell (1903/1950), é publicada pela primeira vez. 1953 — Toxicodependência: a 1ª reunião dos Narcóticos Anônimos ocorre no Sul da Califórnia.
FOTO DO DIA
ENSINANDO ERRADO (II)
Hoje a “Foto do Dia” não trata de fatos ligados diretamente a Rondônia.
Várias vezes tenho notado inconsistências na internet sobre fatos históricos, por exemplo: “A emancipação política do Brasil foi anunciada em Manaus apenas em 12 de outubro de 1822, cerca de um mês após o "Grito do Ipiranga".
É de se perguntar por qual motivo alguém comete uma gafe desse tamanho, como aquele registro de ontem sobre o número de mortes na construção da Madeira-Mamoré.
Veja agora: Proclamada em 1822, a notícia da Independência só chegou à Amazônia em julho de 1823, quando um navio, levando um enviado especial mandado por D. Pedro I, ancorou em Belém (PA), informando sobre o “Grito do Ypiranga”.
Daí, conforme o historiador Robério Braga (*), a notícia do “Grito”, devido que o único meio de comunicação entre Belém e Manaus eram navios movidos a remo ou vela, “a notícia chegou ao antigo “Lugar da Barra” (FOTO) só a 9 de novembro de 1823”, e não pouco mais de uma semana após o fato.
(*) https://roberiobraga.com.br/glossary/adesao-do-amazonas-a-independencia-do-brasil/
