Publicada em 15/08/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1946 – Presidido pelo professor Carlos Mendonça, é fundado em Porto Velho o Centro Guaporeense de Letras, “dedicado ao desenvolvimento das Letras e Artes”.
1948 – O governador Araújo Lima inaugura 5 casas na quadra em frente ao “Palacete Rio Madeira” – atual hotel de trânsito do EB em Porto Velho.
1982 – Começa a campanha eleitoral para o pleito de 15 de novembro, a primeira eleição no Estado de Rondônia, menos para governador.
1985 – O prefeito José Guedes (PVh) anuncia a instalação de um posto telefônico, uma rodoviária e outras obras no distrito de Candeias.
1987 – Trinta e oito dos 80 cães que morreram este ano em Porto Velho, estavam contaminados com o vírus da raiva, atestou o laboratório especializado em Belém, e esta semana uma criança morreu infectada.
HOJE É
Católicos celebram Dia da Assunção de Nossa Senhora, São Tarcísio Mártir da Eucaristia, Santo Estanislau Kostka
BRASIL
1823 – Dez meses após a proclamação da Independência, a notícia chega à Província do Pará, que englobava os atuais estados do Pará, Amapá, Amazonas, Roraima e Rondônia. 1909 – Morre Euclides da Cunha (n. 1866), escritor, autor de “Canudos” e (Os Sertões).
MUNDO
42 – Maria (mãe de Jesus), segundo a tradição da Igreja Ela dormiu e ressuscitado sendo elevada ao Céu pelos anjos. 1939 – Estreia do filme “O Mágico de Oz”. 1969 – Começa em Nova York, a Feira de Música e Arte de Woodstock.
FOTO DO DIA
ANÍSIO E UMA AULA DE PORTO VELHO
A covid levou três nomes que fazem falta quando o assunto seja história de Rondônia e sua cultura. Francisco Matias, Silvio de Macedo dos Santos – o Zé Catraca, e Anísio Goraieb.
Dos três me socorri em muitas edições desta coluna. Dois meses antes de falecer o Anísio presenteou-me com esta foto de uma parte de Porto Velho, início da década de 1950. Vamos lá.
Número 1 - Aeroporto do Caiari (onde estão o ginásio Cláudio Coutinho, Vila militar, TJ, CPA, Assembleia Legislativa e Sesc/Senac).
2 – Praça “Aluízio Ferreira”, observe o traçado em diagonal, para o acesso mais rápido para quem ia para/do “Carmela” ou para o “Duque”.
3 – Colégio “Carmela Dutra”, nome da patronesse, a senhora Carmela Teles Leite Dutra, esposa do presidente Eurico Gaspar Dutra.
4 – Colégio “Duque de Caxias” e seu desenho como forma do 14 BIS de Santos Dumont.
5 - Estádio “Aluízio Ferreira”
6 – Área onde foi construído o “Senai” e a Federação das Indústrias.
À esquerda, não assinalada, a área do bairro Arigolândia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!