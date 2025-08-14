Publicada em 14/08/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1919 – “Os perigos do foot-ball”, foi a manchete principal do jornal Alto Madeira, sobre a morte, em Manaus do atleta João Motta, 18 anos, atingido por um “violento chute” no estômago, durante um jogo.
1940 – O capitão Francisco Barreto Torquato Filho assume o comando da 3ª Cia de Fronteira (PVh). Daí a 2 meses ele receberia o presidente Getúlio Vargas em sua visita a Porto Velho.
1943 – O presidente Getúlio Vargas prorroga até dezembro o prazo para análise, pelo Conselho Nacional de Geografia, da proposta de redivisão geográfica do país. Nada tratavam sobre criar Territórios.
1954 – Seis candidatas disputam o título de Miss Guaporé/1954, neste final de semana, em baile no salão de eventos do Guaporé Palace Hotel.
1981 – Funcionárias da Biblioteca Municipal “Francisco Meirelles”, reclamam da falta de orientações de professores que mandam os seus alunos pesquisar naquele local.
1984 – Sem solução o racionamento de luz elétrica em Porto Velho.
1984 - Nascido há 100 anos, o poeta Vespasiano Ramos foi homenageado no cemitério dos Inocentes, onde está sepultado.
1987 – Todo o lixo produzido no Hospital de Base, incluindo placentas e restos de operações, é jogado numa lixeira a poucos metros dos prédios do HB, por falta de motores para funcionar a máquina de incineração.
HOJE É
Dia do Combate à Poluição. Dia do Cardiologista. Dia da Unidade Humana.
Católicos celebram São Maximiliano Kolbe, Santo Eusébio, Santo Alfredo,
BRASIL
1983 – Morre Alceu Amoroso Lima (n. 1893), crítico literário, professor, escritor e líder católico brasileiro. 2010 – Abertos, em Singapura, os I Jogos Olímpicos da Juventude – Brasil ganhou 6 medalhas.
MUNDO
1945 – II Guerra Mundial: Rendição do Japão às forças aliadas. França se torna o 1 país a introduzir a placa de identificação de veículos. 1956 - Morre o dramaturgo Bertolt Brech (n. 898), criador do teatro épico.
FOTO DO DIA
ALUÍZIO E A MESA FORA DO LUGAR
Três das quatro mulheres que entrevistei e que sempre renderam mais do que a pauta pedia, já pegaram o “expresso da meia-noite”, rumo ao valhalla, onde vão só os que mais fizeram por esta terra.
O Zé Carlos Sá deve lembrar das entrevistas: mestra Marise Castiel, a veneranda Labibe Bartolo e a professora Aurélia Banfield. O 4º nome é Odaisa Fernandes, ainda entre nós, mas não lembro do Zé presente.
Primeira negra em Porto Velho a lecionar Português, Aurélia, filha de barbadianos, nunca falou disso e, sim, o historiador Esron Menezes, das muitas coisas que ele falou sobre o tempo do Guaporé.
Dentre os festejos do fim do curso de formação da 1ª turma de professoras do “Auxiliadora” houve um jantar comemorativo, as formandas com suas famílias, uma delas a família Banfield.
Convidado de honra, o diretor-geral da Madeira-Mamoré Aluízio Ferreira chegou atrasado, saiu cumprimentando a todos, mas notou que no salão principal faltava uma, que haviam colocado em outra ala.
Aluízio foi lá e mandou colocarem a mesa da família da professora Aurélia junto com as demais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!