NASA Space Apps Challenge é lançado oficialmente em Vilhena durante o CoopMind

Publicada em 25/08/2025 às 17h01
O município de Vilhena deu mais um passo importante no fortalecimento de seu ecossistema de inovação. No dia 21 de agosto, durante o CoopMind, foi realizado o lançamento oficial do NASA Space Apps Challenge 2025, a maior maratona de inovação aberta do mundo, que acontecerá em diversas cidades do planeta e terá em Vilhena uma de suas edições locais.
A iniciativa chega ao Cone Sul de Rondônia com o apoio do Sebrae em Rondônia, Hubee, FAVOO, MVPlay e Sicoob Credisul, reforçando o papel estratégico de Vilhena no cenário de ciência, tecnologia e inovação. As inscrições estão abertas desde 17 de julho e podem ser feitas pelo site oficial: spaceappschallenge.org.
A palestra de lançamento foi conduzida por Rangel Miranda, Analista de Inovação do Sebrae em Rondônia, que destacou o impacto da iniciativa para o ecossistema local.
“O NASA Space Apps Challenge em Vilhena mostra que estamos conectados com as grandes agendas de inovação mundial. É uma oportunidade para que jovens e empresas locais possam pensar soluções com potencial global, fortalecendo nosso ecossistema e criando novas perspectivas para o futuro”, afirmou.
O Diretor Técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami, reforçou que apoiar iniciativas como essa faz parte da estratégia institucional.
“O Sebrae acredita que a inovação é fundamental para o crescimento sustentável dos pequenos negócios e para o desenvolvimento territorial. Apoiar o Space Apps em Vilhena é investir na formação de talentos e no protagonismo da cidade no mapa da inovação do Brasil.”
Na mesma linha, o Superintendente de Estratégia e Inovação do Sicoob Credisul, Tiago Sartori, destacou o dinamismo de Vilhena.
“O Space Apps representa a energia inovadora que pulsa em Vilhena. Temos instituições comprometidas, talentos criativos e agora um desafio que conecta nossa cidade a milhares de inovadores ao redor do mundo. Isso reforça a pujança de Vilhena como um polo de inovação.”
O NASA Space Apps Challenge 2025 em Vilhena promete mobilizar equipes multidisciplinares na criação de soluções em áreas como tecnologia, meio ambiente, inteligência artificial, exploração espacial e desenvolvimento sustentável. Além de estimular a criatividade e a colaboração, o Hackathon amplia as conexões entre estudantes, empreendedores, pesquisadores e empresas.
Com essa agenda, Vilhena reafirma seu papel de cidade inovadora, capaz de articular parcerias estratégicas e transformar conhecimento em desenvolvimento para toda a região.
Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).
