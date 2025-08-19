Movimento Legendários anuncia evento em Porto Velho com foco em espiritualidade e transformação pessoal

Publicada em 19/08/2025 às 09h58
Porto Velho, RO – O empresário Alan Dalazen, que atua nos setores de construção, pecuária e semijoias, apresentou detalhes sobre a chegada do movimento Legendários a Porto Velho, durante entrevista em que relatou a trajetória da iniciativa e explicou os objetivos do evento marcado para ocorrer na capital rondoniense entre os dias 2 e 5 de outubro.
Segundo Dalazen, o movimento teve início em 2015 na Guatemala, a partir da iniciativa de um pastor local, Chepe Putzu. Dois anos depois, em 2017, foi implantado no Brasil, em Balneário Camboriú (SC), primeira cidade a sediar encontros no país. Desde então, os organizadores afirmam que a mobilização cresceu e hoje reúne mais de 150 mil participantes em todo o mundo, sendo que metade deles está no Brasil.
“Em Rondônia já tivemos um evento em Ji-Paraná, mas agora trazemos para a capital”, destacou. De acordo com ele, a preparação começou em fevereiro deste ano e já conta com 141 legendários formados na capital.
Estrutura e funcionamento
O movimento é descrito por Dalazen como de caráter religioso, voltado exclusivamente a homens. “A ideia é levar os participantes a se conectarem com Deus. Em todos os dias, a palavra de Deus é o principal”, afirmou. O organizador ressaltou que a proposta não se limita a esforços físicos, mas a momentos de reflexão e fortalecimento espiritual.
As atividades são realizadas em encontros chamados de “tops”, planejados para atender participantes em um raio de até 200 quilômetros por edição. Para cada evento, segundo Dalazen, há uma estrutura que envolve desde alimentação até segurança médica. “Temos que ter uma ambulância durante os quatro dias, UTI disponível, helicóptero de prontidão e hospitais acionados. Além disso, médicos ficam de plantão 24 horas. Por isso, existe um custo operacional muito grande”, explicou.
O valor de participação na edição de Porto Velho deve variar entre R$ 1.800 e R$ 1.850, cobrindo alimentação, uniforme, boné e demais itens. “Esse custo é para manter a estrutura e não tem ligação com elitização. Muitas vezes, quem não tem condições recebe empréstimo de barracas, mochilas e colchonetes de outros membros”, disse Dalazen, ao rebater críticas de que o movimento seria restrito a pessoas de maior poder aquisitivo.
Participação e organização
As inscrições estarão abertas a partir do dia 25 de agosto, por meio do link disponível no perfil oficial do movimento no Instagram, que direciona os interessados para o grupo de WhatsApp “Futuros Legendários”. Atualmente, esse grupo conta com cerca de 900 inscritos, mas apenas 150 vagas serão disponibilizadas para a primeira edição na capital.
Dalazen afirmou ainda que o evento terá apoio de mais de 25 igrejas locais, além de equipes de Balneário Camboriú e Manaus, já experientes em edições anteriores. “Não é de uma igreja só, é uma aliança entre várias congregações para fortalecer o trabalho e levar o evangelho a mais homens possíveis”, explicou.
Foco exclusivo no público masculino
Um dos pontos levantados na entrevista foi a ausência de participação feminina. Dalazen justificou a decisão com base nas diretrizes internacionais do movimento. “Nesse momento é um trabalho voltado para homens. A ideia é trazer consciência sobre como estão tratando seus filhos, suas esposas e como podem ser melhores esposos e pais. Não é exclusão feminina, mas um entendimento de que os homens, como sacerdotes da casa, devem dar o primeiro passo”, declarou.
Segundo ele, estudos internos do movimento apontam que quando um homem se converte, há mais de 90% de chance de sua família seguir o mesmo caminho.
Logística e sigilo do local
A organização reforça que todos os participantes precisam apresentar exames médicos antes da atividade, sob avaliação de uma equipe de profissionais. Caso os resultados indiquem riscos, a inscrição pode ser vetada. Durante o evento, mais de 15 médicos estarão presentes.
Por razões de segurança e logística, o local exato do encontro não foi revelado. Dalazen informou apenas que a edição será identificada como Top 1270 – Destemidos Pioneiros. “Existe um protocolo de sigilo que deve ser respeitado”, disse.
A cor laranja, adotada como identidade visual, foi explicada pelo organizador como um símbolo de atenção e mobilização. “É como um SOS, para mostrar que estamos dispostos a servir e a nos colocar à disposição da sociedade”, afirmou, mencionando ações de solidariedade realizadas em enchentes no Rio Grande do Sul, quando integrantes do movimento atuaram em força-tarefa junto à Defesa Civil e bombeiros.
