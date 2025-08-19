Laerte Gomes confirma reforma da quadra poliesportiva do Colégio Tiradentes da Polícia Militar XII, em Ouro Preto do Oeste

Publicada em 19/08/2025 às 11h33
O deputado Laerte Gomes (PSD) esteve, nesta semana, no Colégio Tiradentes da Polícia Militar XII (CTPMXII), em Ouro Preto do Oeste, para anunciar um importante investimento, a reforma completa da quadra poliesportiva da instituição.
Antes conhecida como Escola Estadual 28 de Novembro, a unidade de ensino foi transformada em modelo militar em 2020 e, em 2024, alcançou destaque nacional ao ficar entre as melhores avaliações no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do país.
Durante a visita, o parlamentar foi recebido pelo diretor da escola, Tenente PM Ronielli Nascimento Chagas, pelo presidente da Associação Comercial e Industrial de Ouro Preto do Oeste (Aciop), Zenildo Lopes, pela ex-vereadora e liderança local, Rosária Helena, além de professores e alunos que acompanharam o deputado em uma caminhada pelas dependências do colégio, avaliando as atuais condições estruturais.
Laerte Gomes destacou que a obra será fundamental para valorizar ainda mais o ensino de qualidade oferecido no CTPMXII. "A quadra será completamente reformada. Vamos modernizar o espaço, deixá-lo mais bonito e adequado para cultivo a prática esportiva, além de garantir melhores condições para as aulas de educação física de todos os estudantes", afirmou o deputado.
O compromisso reforça a atuação de Laerte Gomes no prol da educação em Rondônia. Ao longo de seu mandato, o parlamentar já destinou recursos para reformas e melhorias em diversas escolas do estado, sempre buscando oferecer mais conforto, segurança e qualidade no ambiente escolar.
Escola alcançou destaque nacional ao ficar entre as melhores avaliações no IDEB do país (Foto: Assessoria parlamentar)
Compromisso que vem de longe
A atuação de Laerte Gomes no prol da educação não é recente. Ao longo dos últimos anos, o deputado tem recursos garantidos e acompanhado de perto de obras importantes em escolas de diversos municípios do estado. Entre os destaques estão:
· Ji-Paraná – a histórica Escola Estadual 13 de Maio passou por reforma, ampliação e modernização, recebendo quase R$ 5 milhões em investimentos, além de mobiliário novo. O deputado ainda solicita ao Governo a construção de uma quadra poliesportiva coberta e um parquinho infantil para a unidade.
· Monte Negro – a Escola Municipal Justino Luiz Ronconi foi revitalizada e ampliada com recursos indicados por Laerte, em atendimento a lideranças locais.
· Rolim de Moura (distrito de Nova Estrela) – a Escola Pequeno Príncipe foi totalmente revitalizada, com um investimento de quase R$ 800 mil, garantindo novas salas e estrutura moderna para alunos e professores.
· Nova Brasilândia d'Oeste – atendida indicação da vereadora Ana Paula Cappelli, o deputado encaminhou à Seduc pedido de reformas para a Escola Machado de Assis e a Escola Ana Carolina Dalla Costa, prevendo melhorias como cobertura metálica, pintura e troca de forro.
· Ji-Paraná (Apae) – por meio de emenda de sua autoria, Laerte garantiu o repasse de mais de R$ 840 mil para a reforma e modernização do Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE) da Apae, garantindo um espaço mais digno e adaptado para alunos com deficiência.
Essas ações reforçam o papel de Laerte Gomes como um dos parlamentares mais atuantes na defesa da educação em Rondônia, trabalhando em parceria com o Governo do Estado, a Seduc e vereadores municipais para garantir que os alunos tenham acesso a escolas mais modernas, seguras e acolhedoras.
