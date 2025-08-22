Juíza proíbe Trump de enviar mais imigrantes para a Alcatraz dos Jacarés

Publicada em 22/08/2025 às 11h12
A Justiça Federal dos Estados Unidos proibiu a administração de Donald trump de enviar imigrantes para a "Alcatraz dos Jacarés", na Flórida, nesta quinta-feira (21). A decisão de Kathleen Williams concorda com grupos ambientalistas que afirmam que a detenção causa riscos para o meio ambiente. (Leia mais abaixo).
A juíza também ordenou o desmantelamento de partes da instalação.
O centro foi inaugurado em julho pelo governo federal e recebeu a visita de Trump.
▶️ Contexto: "Alcatraz dos Jacarés" faz referência à histórica Prisão de Alcatraz, que ficava em uma ilha na Califórnia e foi desativada em 1963. Além disso, a nova estrutura fica na Flórida, em meio a um pântano repleto de jacarés — o que explica a citação ao animal no nome.
Como é a prisão
O centro de detenção é voltado para imigrantes detidos, incluindo pessoas que vivem ilegalmente nos EUA.
A estrutura foi montada em um antigo aeroporto que estava sendo usado para o treinamento de pilotos.
O espaço é cercado por uma região pantanosa no sul da Flórida, onde vivem cerca de 200 mil jacarés, além de crocodilos e cobras.
A Alcatraz dos Jacarés fica a apenas 60 km da cidade de Miami.
🔒 A prisão: Autoridades estimam que o local tem capacidade para abrigar até 5 mil detentos. A instalação foi montada com uma estrutura temporária, composta por tendas e contêineres.
O local conta com beliches, que ficam dentro de celas fechadas por alambrados, em vez de grades comuns.
Cerca de 100 agentes da Guarda Nacional devem auxiliar na segurança do local, segundo o governo.
O gasto anual para manter a estrutura ativa pode chegar a US$ 450 milhões (R$ 2,4 bilhões).
O custo diário por detento foi estimado em US$ 247 (R$ 1,3 mil), 54% acima do gasto em prisões comuns para imigrantes.
O governador da Flórida, Ron DeSantis, afirmou que o local está pronto para receber presos a partir desta quarta-feira (2).
🚫 Difícil de escapar: Segundo o governo dos EUA, o local foi escolhido justamente para evitar ou dificultar possíveis fugas.
A gestão Trump informou que o fato de a região ser isolada transmite a ideia de que os EUA serão severos com quem viola as leis de imigração do país.
O ambiente pantanoso também dificulta fugas, principalmente por causa dos animais perigosos.
Além disso, a estrutura possui uma única estrada de acesso.
🐊 Para promover a inauguração do centro, a Casa Branca publicou nas redes sociais imagens de jacarés usando chapéus do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês). O partido de Trump também está vendendo itens com o animal estampado na Flórida.
