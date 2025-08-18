Ji-Paraná inicia ciclo formativo do PAIC/PROALFA e recebe professores da região

Publicada em 18/08/2025 às 14h29
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), deu início nesta segunda-feira ao ciclo formativo do Programa de Alfabetização (PAIC/PROALFA). O encontro reúne 141 participantes, entre professores do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e supervisores pedagógicos dos municípios de Ji-Paraná, Alvorada do Oeste e Presidente Médici.
Ji-Paraná foi escolhido como polo regional do programa, em razão de sua estrutura e capacidade de oferecer apoio logístico e organização adequada dos locais de formação. Esse reconhecimento reforça o papel do município como referência educacional na região central do estado.
O ciclo formativo tem como objetivo ampliar o repertório de conhecimento dos professores e fortalecer práticas pedagógicas voltadas ao processo de alfabetização, etapa essencial para a base do aprendizado.
De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a formação representa mais um passo no compromisso da atual gestão em valorizar os profissionais da educação e garantir uma alfabetização de qualidade para todas as crianças da rede pública.
“Investir na formação continuada dos nossos professores é investir diretamente no futuro das nossas crianças. Ji-Paraná tem se consolidado como referência e estamos empenhados em oferecer sempre a melhor estrutura para fortalecer a educação”, destacou o secretário municipal de Educação, Robson Casula.
