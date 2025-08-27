Inscrições para a Creche Noturna Municipal de Porto Velho se encerram na próxima sexta-feira (30)

Publicada em 27/08/2025 às 11h45
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), anunciou a prorrogação do prazo para inscrições na Creche Noturna Municipal, uma iniciativa inédita que busca oferecer acolhimento, segurança e atividades pedagógicas para crianças durante o período noturno.
O serviço é voltado especialmente para pais e mães que trabalham ou estudam nesse turno e não têm com quem deixar seus filhos, garantindo tranquilidade para as famílias e inclusão social.
Com a alteração, as inscrições foram ampliadas e seguem até amanhã, dia 30 de agosto, devendo ser realizadas exclusivamente pelo link: https://diaied-semed.portovelho.ro.gov.br/inscricoes_online/formulario_creche.php.
A prorrogação ocorreu para atender a alta demanda de interessados e assegurar que todas as famílias em situação de vulnerabilidade tivessem a chance de participar.
Após o encerramento das inscrições, a lista homologada será publicada no dia 4 de setembro de 2025. Em seguida, os pais ou responsáveis deverão entregar a documentação presencialmente na sede da Semed (rua Elias Gorayeb, nº 1514, bairro Nossa Senhora das Graças), entre os dias 5 e 10 de setembro, das 8h às 14h.
A efetivação das matrículas ocorrerá de 12 a 19 de setembro de 2025, diretamente na Creche Moranguinho, localizada na rua Camomila, nº 2631, bairro Cohab. O início das atividades do atendimento noturno está previsto para o dia 29 de setembro de 2025, marcando o início de uma nova etapa na educação infantil de Porto Velho.
O Projeto “Creche Noturna” é uma iniciativa inédita da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semed, que busca atender a demanda de famílias que necessitam de um espaço seguro e adequado para o cuidado e desenvolvimento de seus filhos durante o período noturno, garantindo mais tranquilidade para trabalhadores e trabalhadoras da capital e pais que desejam voltar a estudar.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!