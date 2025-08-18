Ieda Chaves confere reforma concluída de quadra esportiva em escola agrícola de Cerejeiras

Publicada em 18/08/2025 às 08h57
A reforma estrutural da quadra de lazer e esportes da Associação Escola Família Agrícola Cone Sul (AEFACS), localizada na zona rural do município de Cerejeiras, foi concluída. A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), responsável por destinar uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil para os serviços, realizou uma visita técnica ao local na última semana.
“Esse recurso já proporciona benfeitorias à população de várias maneiras. Além de oferecer mais conforto e segurança, as melhorias realizadas no local, como a instalação de novas luminárias, a manutenção das redes de proteção e a reforma completa dos banheiros, além da parte elétrica, permitirão um desenvolvimento mais humano aos alunos e à comunidade”, afirmou Ieda Chaves.
Durante a visita, o presidente da AEFACS, Divino Borges Sobrinho, disse que a reforma revitalizou a quadra, que agora é mais frequentada e se tornou ponto de encontro das famílias. “Nós temos um grupo de academia, a comunidade já utiliza o espaço para aniversários e o pessoal da Escola Família Agrícola também está presente. Então, sim, para nós é muito bem-vindo o recurso e fico muito agradecido”, declarou.
A demanda foi apresentada pelo vereador e parceiro político na região, Alessandro Ciconello. O recurso é do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Seosp). Para o vereador, a verba “traz mais benefícios e mais qualidade de ensino. Agora, há a reestruturação da quadra”.
Outros investimentos
Em 2023, o município recebeu R$ 100 mil para o projeto “Leite é Vida", coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), que distribui leite para atender às necessidades nutricionais das crianças, melhorando sua saúde e bem-estar geral. No mesmo ano, a prefeitura foi beneficiada com verbas para a reforma da Unidade Básica de Saúde Dr. Hercílio da Silva Dutra (UBS Feliz), no valor de R$ 140 mil.
Até o momento, Cerejeiras já recebeu R$ 340 mil por meio de emendas parlamentares individuais e de bancada, destinadas pela deputada Ieda Chaves.
