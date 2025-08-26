Governo realiza mutirão de regularização ambiental de imóveis rurais no município de Guajará-Mirim

Publicada em 26/08/2025 às 14h28
Em uma ação integrada promovida pelo governo de Rondônia por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e Projeto Floresta+ Amazônia, foi realizado em Guajará-Mirim um mutirão voltado ao fortalecimento da regularização ambiental no campo. A iniciativa ocorreu nos dias 18 a 22 de agosto e teve como foco principal o apoio aos produtores rurais do município com serviços de Cadastro Ambiental Rural (CAR), orientações sobre Regularização Ambiental e acesso ao Pagamento por Serviços Ambientais (PSA).
Durante o mutirão, os produtores tiveram acesso à atualização cadastral, correção de dados no CAR e adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA).
A iniciativa integra o Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (ASL), executado pela Conservação Internacional – CI Brasil, com o objetivo de apoiar a regularização de passivos ambientais em Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reservas Legais (RL) de imóveis com até quatro módulos fiscais cadastrados no Sistema de Cadastro Ambiental Rural de Rondônia (Sicar-RO).
Durante o mutirão, os participantes tiveram acesso à verificação de inconsistências geográficas e documentais, atualização cadastral e alteração de e-mails, além da assinatura de requerimentos para adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA). A Emater também prestou apoio na elaboração do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (Pradas). Vistorias in loco foram realizadas em propriedades com casos mais complexos e os produtores puderam se inscrever no edital de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) voltado à agricultura familiar, promovido pelo Projeto Floresta+ Amazônia.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, ações como esse mutirão em Guajará-Mirim demonstram que é possível avançar, garantindo oportunidades e qualidade de vida para quem vive da terra, respeitando o meio ambiente e construindo um futuro mais sustentável para Rondônia. “O objetivo é promover políticas públicas que aliem desenvolvimento econômico e preservação ambiental,” ressaltou.
Segundo o coordenador da Coordenadoria de Regularização Ambiental Rural (Comrar), Geovani Marx Rosa, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) representa a primeira etapa no processo de regularização ambiental. Segundo ele, muitos pequenos produtores enfrentam dificuldades logísticas e financeiras para cumprir todas as exigências legais. “Nossa estratégia é facilitar o acesso e oferecer o suporte necessário para que o produtor rural consiga realizar todas as etapas da regularização em um único atendimento, estimulando, assim, a recomposição da vegetação em áreas desmatadas dentro de propriedades privadas”, destacou.
De acordo com o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, a ação Integrada de Regularização Ambiental de Imóveis Rurais é um esforço fundamental para preservar os recursos naturais. “Instituições, associações e produtores se unem para garantir o equilíbrio entre desenvolvimento agrícola e conservação ambiental. Com projetos como esse, buscamos proteger o meio ambiente enquanto promovemos o crescimento sustentável em nossas comunidades rurais”, salientou.
