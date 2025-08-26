Governo realiza mutirão de regularização ambiental de imóveis rurais no município de Guajará-Mirim
Por Jorge Fernando
Publicada em 26/08/2025 às 14h28
Nos acompanhe pelo Google News

Em uma ação integrada promovida pelo governo de Rondônia por meio da  Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e Projeto Floresta+ Amazônia, foi realizado em Guajará-Mirim um mutirão voltado ao fortalecimento da regularização ambiental no campo. A iniciativa ocorreu nos dias 18 a 22 de agosto e teve como foco principal o apoio aos produtores rurais do município com serviços de Cadastro Ambiental Rural (CAR), orientações sobre Regularização Ambiental e acesso ao Pagamento por Serviços Ambientais (PSA).

Durante o mutirão, os produtores tiveram acesso à atualização cadastral, correção de dados no CAR e adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA).

A iniciativa integra o Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (ASL), executado pela Conservação Internacional – CI Brasil, com o objetivo de apoiar a regularização de passivos ambientais em Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reservas Legais (RL) de imóveis com até quatro módulos fiscais cadastrados no Sistema de Cadastro Ambiental Rural de Rondônia (Sicar-RO). 

Durante o mutirão, os participantes tiveram acesso à verificação de inconsistências geográficas e documentais, atualização cadastral e alteração de e-mails, além da assinatura de requerimentos para adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA). A Emater também prestou apoio na elaboração do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (Pradas). Vistorias in loco foram realizadas em propriedades com casos mais complexos e os produtores puderam se inscrever no edital de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) voltado à agricultura familiar, promovido pelo Projeto Floresta+ Amazônia.

Para  o governador de Rondônia, Marcos Rocha, ações como esse mutirão em Guajará-Mirim demonstram que é possível avançar, garantindo oportunidades e qualidade de vida para quem vive da terra, respeitando o meio ambiente e construindo um futuro mais sustentável para Rondônia. “O objetivo é promover políticas públicas que aliem desenvolvimento econômico e preservação ambiental,” ressaltou.

Segundo o coordenador da Coordenadoria de Regularização Ambiental Rural (Comrar), Geovani Marx Rosa, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) representa a primeira etapa no processo de regularização ambiental. Segundo ele, muitos pequenos produtores enfrentam dificuldades logísticas e financeiras para cumprir todas as exigências legais. “Nossa estratégia é facilitar o acesso e oferecer o suporte necessário para que o produtor rural consiga realizar todas as etapas da regularização em um único atendimento, estimulando, assim, a recomposição da vegetação em áreas desmatadas dentro de propriedades privadas”, destacou.

De acordo com o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, a ação Integrada de Regularização Ambiental de Imóveis Rurais é um esforço fundamental para preservar os recursos naturais. “Instituições, associações e produtores se unem para garantir o equilíbrio entre desenvolvimento agrícola e conservação ambiental. Com projetos como esse, buscamos proteger o meio ambiente enquanto promovemos o crescimento sustentável em nossas comunidades rurais”, salientou.

Geral AÇÃO INTEGRADA
Imprimir imprimir