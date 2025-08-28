Governo realiza inauguração da unidade do Tudo Aqui instalada no Cacoal Shopping

Publicada em 28/08/2025 às 09h48
O Governo de Rondônia realiza nesta sexta-feira (29) a inauguração da unidade do Tudo Aqui, instalada no Cacoal Shopping, em Cacoal. O espaço moderno de 335,50 М2 com atendimento de segunda a Sexta-feira (7h30 às 18h), sem intervalo para almoço
Com equipe de até 25 profissionais, a unidade reúne serviços como emissão de RG digital, atendimento ao consumidor, entre outros. O Governo de Rondônia possui agora 6 unidades de Atendimento ao Cidadão Tudo Aqui; Municípios: Porto Velho (2 und); Ji-Paraná (1 und); Rolim de Moura (1 und); Ariquemes (1 und); Cacoal (1 und).
Serviço
Data: 29.08 (sexta-feira)
Horário: 14h
Local: Cacoal Shopping - Rua Antônio Deodato Durce, n°. 3500, Bairro Floresta, em Cacoal
Contato: Assessoria Secom – 9 9965-8409
Entrevistado: Governador Marcos Rocha
