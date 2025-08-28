Gestão Marcos Rocha investe em tecnologia avançada com análise balística e fortalece solução de crimes no Brasil

Publicada em 28/08/2025 às 08h29
Com equipamentos modernos de análise balística, fruto do investimento de R$ 3,6 milhões realizado pela gestão do governador de Rondônia, Marcos Rocha, implantados a partir de 2023 para uso da Polícia Técnico-Científica de Rondônia (Politec-RO) e mais a assinatura do convênio Sistema Nacional de Análise Balística (Sinab) para alimentar banco de dados nacional de padrões balísticos, Rondônia contribui para a elucidação de delitos e a redução da impunidade no Brasil. O que resultou na conquista do reconhecimento pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) por sua contribuição no processamento de milhares de vestígios balísticos no país, gerando linhas investigativas cruciais contra narcotráfico, grupos de extermínio e organizações criminosas.
''Rondônia está em evidência no Brasil em boas práticas em diversas áreas e já estamos também sendo reconhecidos nacionalmente pelo desempenho no processo pericial. O governo de Rondônia mantém o compromisso de ter uma Polícia Técnico-Científica atuante, eficiente e com condições de produzir provas que se transformem em justiça, com precisão e agilidade, por meio de investimentos em equipamentos modernos que fazem a diferença na solução de crimes para Rondônia, e para todo o Brasil, através do trabalho integrado''.
Entre os equipamentos inovadores destaca-se a Bancada para Exames Periciais em Armas de Fogo - equipada com um tanque balístico e um cilindro metálico preenchido com solução líquida para disparos internos seguros. Essa ferramenta permite testes de eficiência balística em apenas dez segundos. Ela é essencial para dissipar dúvidas sobre disparos acidentais, identificar defeitos em armas e verificar se um mecanismo de percussão foi ativado intencionalmente pelo atirador. Essa rapidez acelera as investigações, fornecendo laudos periciais ágeis e precisos para a Polícia Civil e o Ministério Público. E também o Microscópio Comparador Balístico, utilizado para exames complexos de comparação, o equipamento analisa marcas microscópicas em cápsulas e projéteis, determinando se foram disparados pela mesma arma. Substituindo análises manuais tradicionais, ele produz imagens de alta definição, integrando-se diretamente ao Sinab para correlações nacionais.
