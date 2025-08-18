Gedeão do Edvilson Negreiros confirma providências para reforma e reabertura da Unidade de Saúde do Abunã
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 18/08/2025 às 18h58
O vereador Gedeão do Edvilson do Edvilson Negreiros, do PSDB, anunciou a confirmação de medidas destinadas à reforma e reativação da Unidade de Saúde da Família Abunã, localizada no distrito de Abunã, em Porto Velho.

O pedido foi formalizado pelo parlamentar após constatar que o posto de saúde permanecia fechado e sem atendimento havia anos, o que deixou milhares de moradores sem acesso a serviços básicos de saúde pública.

A previsão é de que a unidade passe por obras de conservação, reforma e reestruturação, permitindo a retomada do atendimento à população de forma regular.

Em declaração, Gedeão Negreiros afirmou que a saúde pública é prioridade em seu mandato:

“A reativação do posto de saúde do Abunã é uma vitória da comunidade, que há muito tempo vinha reivindicando esse serviço. Nosso papel é garantir que o direito à saúde chegue a todos os moradores, especialmente nas localidades mais afastadas da capital.”

Com a reabertura, os moradores do distrito terão novamente um espaço de referência em consultas médicas e ações preventivas, diminuindo a necessidade de deslocamento até a área urbana e fortalecendo a oferta de saúde pública no interior do município.

