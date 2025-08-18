Festival de Música Portal da Amazônia acontece neste fim de semana em Vilhena

Publicada em 18/08/2025 às 15h04
Neste fim de semana, Vilhena será palco de mais uma edição do Festival de Música Portal da Amazônia, que chega a oitava edição com uma programação diversificada e gratuita. O evento acontece no sábado (23) e domingo (24), a partir das 15h, no Parque Ecológico de Vilhena, reunindo artistas de diferentes estilos musicais e abrindo espaço para a valorização da cultura regional.
Organizado pela Associação Cultural, Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Diversidade Amazônica (ACEMDA), o festival conta com o patrocínio do Banco da Amazônia e do Governo Federal, por meio do Edital de Seleção Pública de Patrocínio do Banco da Amazônia 2025.
Segundo o produtor cultural e idealizador do festival, Marcio Guilhermon, mais de dez atrações musicais estão confirmadas, abrangendo gêneros como MPB, rock, pop, hip hop e sertanejo. O evento terá ainda interpretação em Libras e classificação livre, garantindo acessibilidade e participação de todos os públicos.
Para a presidente da ACEMDA, Andréia Machado, o festival é um espaço de celebração e inclusão cultural: “O Festival de Música Portal da Amazônia é um evento dedicado à valorização da diversidade musical e cultural de Rondônia. Estamos muito felizes em realizar mais uma edição dele. Agradeço ao Banco da Amazônia e ao Governo Federal do Brasil pelo patrocínio que está possibilitando a realização desse evento, que vai oferecer gratuitamente música e cultura para a população de Rondônia. Gratidão sempre.”
Com entrada franca, o festival promete movimentar o cenário cultural de Vilhena e reunir público de toda a região em dois dias de muita música e integração.
“Convido todos vocês para o Festival de Música Portal da Amazônia neste fim de semana no Parque Ecológico. Música gratuita, diversidade cultural e muita alegria. Venham participar!”, disse Marcio Guilhermon.
