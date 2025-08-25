Ezequiel Neiva participa de assinatura da ordem de serviço para reforma total da Escola Bom Futuro

Publicada em 25/08/2025 às 15h46
Assinatura da ordem de serviço foi feita na Escola Bom Futuro (Foto: Alexandre Almeida | Secom ALE/RO)
A Prefeitura de Machadinho do Oeste realizou nesta semana a cerimônia de assinatura da ordem de serviço que autoriza o início das obras de reforma geral da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Bom Futuro.
O investimento, no valor de R$ 1.545.936,87, é fruto de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), que esteve presente no evento.
A reforma, aguardada há anos por alunos, professores e toda a comunidade escolar, tem como objetivo modernizar a infraestrutura da unidade de ensino, proporcionando um ambiente mais seguro, confortável e adequado ao processo de aprendizagem.
Moradores do bairro Bom Futuro compareceram em peso à solenidade na escola (Foto: Alexandre Almeida | Secom ALE/RO)
Durante a solenidade, o deputado Ezequiel Neiva anunciou novos compromissos com a educação do município. Entre as ações previstas estão a aquisição de móveis novos, computadores de última geração, notebooks para os professores, além da troca dos bancos da escola e do refeitório.
Outro destaque foi a promessa de instalação de oito lousas digitais, ferramenta que vai ampliar a interatividade nas salas de aula.
"Vamos transformar a escola por completo. Além da reforma física, vamos investir em tecnologia e conforto. A ideia é criar um ambiente realmente preparado para o futuro, com estrutura de qualidade para alunos e professores", afirmou o parlamentar. Ezequiel Neiva garantiu a ordem de serviço ao lado do prefeito Paulo da Remap (Foto: Alexandre Almeida | Secom ALE/RO) O evento também contornou com a presença de lideranças políticas e representações da comunidade. O prefeito Paulo da Remap (PL) agradeceu a parceria com o deputado e ressaltou que a reforma da Escola Bom Futuro representa o início de um novo padrão para as instituições de ensino do município. "A partir de hoje vamos estabelecer um novo parâmetro de qualidade para nossas escolas. A Escola Bom Futuro será referência para todo o município", destacou o prefeito. A secretária municipal de Educação, Iaane Cordeiro, também celebrou o investimento e reforçou a importância da atuação do deputado Ezequiel Neiva em favor da educação local. "Quem ganha com essa parceria é a nossa população. O deputado tem sensibilidade para entender o que o povo precisa e está sempre disposto a contribuir com Machadinho do Oeste", afirmou. Trabalho em parceria tem benefícios garantidos à população em Machadinho do Oeste (Foto: Alexandre Almeida | Secom ALE/RO) Entre os parlamentares locais, o apoio à reforma foi por unanimidade. O vereador João Carlos ressaltou a importância da obra para a melhoria da qualidade do ensino, enquanto o vereador Reginaldo Batista destacou a colaboração conjunta com o deputado. O ex-vereador Abrahãozinho também participou do evento e elogiou o compromisso do parlamentar com o município.
Diretor da Escola Bom Futuro agradece o envolvimento do deputado estadual Ezequiel Neiva .
Já o diretor da escola, Sérgio Coelho, emocionado, lembrou as dificuldades enfrentadas e o esforço da comunidade escolar ao longo dos anos. "Tivemos muitas reuniões, muitas conversas e hoje é um dia histórico. Com a presença do prefeito Paulo da Remap e do deputado estadual Ezequiel Neiva, estamos dando o pontapé inicial para transformar nossa escola e oferecer uma estrutura digna aos nossos alunos e professores", disse.
Representando o deputado na cidade, Celso Coelho destacou o comprometimento contínuo de Ezequiel Neiva com a região. Segundo ele, o deputado tem buscado criar laços com a comunidade e acompanhar de perto o desenvolvimento de cada localidade.
Além da reforma da Escola Bom Futuro, o deputado Ezequiel Neiva também solicitou o andamento da retomada de uma obra inacabada ao lado da escola, viabilizada em parceria com o senador Confúcio Moura junto ao Ministério da Educação. O processo licitatório já está em andamento e a prefeitura já obteve uma contrapartida.
