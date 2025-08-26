Ezequiel Neiva destina R$ 1 milhão para melhorias em estradas vicinais de Machadinho do Oeste

Publicada em 26/08/2025 às 13h50
Ezequiel Neiva esteve juntamente com o secretário municipal de Obras, Flavio Rogério Paiva, e com o ex-vereador Abrahãozinho (Foto: Alexandre Almeida | Secom ALE/RO)
O trabalho do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) tem gerado importantes benefícios para os produtores rurais de Machadinho do Oeste.Nesta semana, o parlamentar anunciou a destinação de R$ 1 milhão para a Prefeitura Municipal investir em melhorias nas estradas vicinais da região, atendendo o pedido do ex-vereador Abrahãozinho e contando com o apoio dos vereadores João Carlos (PP) e Reginaldo Batista (MDB).
De acordo com o deputado, os trechos contemplados foram escolhidos com base nas demandas dos próprios moradores e lideranças locais. “Destinamos R$ 1 milhão que já está empenhado para a Prefeitura iniciar a execução das obras. São vários trechos selecionados com cuidado para atender diretamente nossos produtores rurais”, destacou Ezequiel Neiva.
Vereadores João Carlos e Reginaldo Batista, acompanhados do colaborador Celso Coelho, estiveram acompanhando a agenda do deputado estadual Ezequiel Neiva (Foto: Alexandre Almeida | Secom ALE/RO)
As melhorias vão atender localidades com problemas crônicos de infraestrutura, como a região do distrito de Tabajara além da Linha LJ-31. Segundo o secretário Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos, Flavio Rogério Paiva, os recursos chegam em boa hora. “Só temos a agradecer, em nome do ex-vereador Abrahãozinho, que levou as demandas ao deputado Ezequiel Neiva. A LJ-31 é uma das áreas mais críticas, com muito areião, e agora teremos condições de resolver esse problema de forma definitiva. A população de Machadinho reconhece e agradece o apoio que Ezequiel Neiva tem prestado ao nosso município”, afirmou o secretário.
O deputado também fez questão de reconhecer o papel da gestão municipal no trabalho conjunto em prol do desenvolvimento local. “Agradeço ao prefeito Paulo da Remap (PL), que tem sido parceiro e sempre abre as portas para que possamos continuar destinando recursos e contribuindo com o crescimento de Machadinho do Oeste”, concluiu Ezequiel Neiva.
