Emenda do deputado Alex Redano garante entrega de 5 toneladas de fertilizantes em Costa Marques

Publicada em 27/08/2025 às 16h05
Agricultores de Costa Marques foram beneficiados nesta semana com a entrega de 5.100 quilos de fertilizantes, adquiridos por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Alex Redano (Republicanos).
A conquista foi resultado de um pedido feito pelo ex-prefeito Mirandão (Republicanos), encaminhado ao deputado e recebido pelo atual prefeito de Costa Marques, Fabiomar (UB), com apoio dos vereadores Valdir (UM) e Júlia (PL).
O deputado Alex Redano destacou que o pedido foi prontamente atendido pelo seu gabinete. “Recebemos a solicitação e imediatamente trabalhamos para que o recurso fosse liberado. Nosso compromisso é dar respostas rápidas às demandas que fortalecem o campo e melhoram a vida dos agricultores”, afirmou.
O prefeito Fabiomar agradeceu o apoio e ressaltou a importância do olhar do parlamentar para o setor produtivo. “Essa parceria é fundamental. Quero expressar minha gratidão ao deputado Alex Redano, que tem olhado com carinho para o homem do campo e garantido investimentos que trazem resultados diretos para as famílias rurais de Costa Marques”, destacou.
O ex-prefeito Mirandão também reforçou que a entrega é fruto de um trabalho iniciado em sua gestão. “Essa é uma conquista que começou quando eu era prefeito. Procurei o presidente da Assembleia, deputado Alex Redano, que prontamente disponibilizou a emenda. Agora os fertilizantes estão chegando às mãos de quem precisa e vão atender o homem do campo, fortalecendo a agricultura da nossa região”, declarou.
O ato contou com a presença de representantes da prefeitura, vereadores, lideranças comunitárias e agricultores locais, que receberam os insumos com entusiasmo.
Foto: Assessoria Parlamentar
