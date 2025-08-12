Elero participa do 1º Feirão do Emprego e oferece 65 cursos gratuitos para qualificação profissional

Publicada em 12/08/2025 às 11h40
A Escola do Legislativo de Rondônia (Elero) marcou presença no 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo, realizado nesta segunda-feira (11) no Ginásio Claudio Coutinho em Porto Velho, oferecendo informações sobre seus 65 cursos e capacitações gratuitos voltados à qualificação profissional e ao aprimoramento pessoal. A participação da instituição atendeu ao pedido do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano, que reforçou o compromisso da Casa com a formação e geração de empregos no estado.
Promovido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), em parceria com o Sine Municipal, empresas privadas e instituições de ensino e formação profissional, o evento disponibilizou mais de mil vagas de trabalho para quem busca o primeiro emprego ou deseja se recolocar no mercado.
Durante a ação, realizada no Ginásio Claudio Coutinho, os participantes puderam se inscrever nos cursos da Elero, ampliando as chances de conquistar uma vaga e se preparar para futuras oportunidades. “O feirão é uma iniciativa muito importante para Porto Velho e para toda a população que busca oportunidades. Nossa Escola do Legislativo contribui oferecendo capacitação, que é um diferencial fundamental na hora de disputar uma vaga”, destacou Alex Redano.
O diretor-geral da Elero, Wellys Assis, também esteve presente e ressaltou a relevância de levar informações sobre os cursos gratuitos da instituição aos milhares de visitantes. “Estar aqui é fundamental para aproximar a população das oportunidades de aprendizado que oferecemos”, afirmou.
