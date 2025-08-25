Disputa das vagas ao Senado ganha força em Rondônia, Rocha e Mariana devem dividir votos em Porto Velho, Ji-Paraná tem quatro pré-candidatos a senador

Publicada em 25/08/2025 às 14h00
Senado – A duas vagas de senador, que estarão em disputa nas eleições gerais de 2026, quando serão reeleitos ou eleitos presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas ao Senado de cada Estado e do Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias Legislativas prometem ser das mais disputadas em Rondônia. Hoje são ocupadas por Marcos Rogério e Confúcio Moura, presidentes regionais do PL e MDB, respectivamente. O assunto predominante nos bastidores da política nos últimos dias é que Rogério, que estava se movimentando para disputar a sucessão estadual, irá à reeleição. Também há quem afirme, que ele concorrerá à reeleição. Já Confúcio teria planos mais ousados, pois há possibilidades até, de ele concorrer como vice de o presidente Lula da Silva (PT), que tem como planos futuro a reeleição ao cargo máximo da política nacional.
Senado II – Até a última semana tínhamos os deputados federais Sílvia Cristina, presidente estadual do PP e Fernando Máximo (UB) como pré-candidata ao Senado. Marcos Rogério ensaiava concorrer a governador, mas deverá ir para a reeleição, até por “sugestão” de o líder maior do seu partido, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O governador Marcos Rocha, do União Brasil que está formatando Federação com o PP também é pré-candidato, assim como o deputado estadual Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes), e o pecuarista Bruno Scheid (PL), de Ji-Paraná, amigo pessoal de Bolsonaro. O experiente Confúcio Moura, que já foi prefeito em mais de um mandato de Ariquemes, deputado federal, governador (dois mandatos) e senador também estava entre os pré-candidatos a governador ou reeleição. Mas Confúcio deverá ser parceiro de Lula, como citado no tópico anterior.
Mariana – Ex-vereadora em Porto Velho, ex-deputada federal, Mariana Carvalho, que já disputou o Senado em 2022, mesmo recebendo ótima votação perdeu para Jaime Bagattoli (PL), de Vilhena, quando estava em disputa somente uma das três vagas. Na última semana o deputado federal Maurício Carvalho (União), irmão de Mariana anunciou publicamente, que ela é pré-candidata ao Senado nas eleições de outubro do próximo ano. Nas eleições de 2018, Mariana recebeu 32,15% (263.559) dos votos válidos, e Bagattoli 35.80% (293.488) na “briga” pela única vaga ao Senado. Diferença inferior a 30 mil votos em um colégio eleitoral em torno de 1,1 milhão de eleitores. Caso realmente Mariana entre na disputa pelas duas vagas ao Senado, provavelmente pelo Republicanos, que é presidido no Estado pelo seu pai, Aparício Carvalho, que já foi vereador, deputado federal e vice-governador de Rondônia a disputa pelas duas vagas, que já é acirrada ficará, ainda mais ferrenha.
Candidatos – Caso os nomes citados e em condições de disputar com enormes possibilidades de sucesso as duas vagas ao Senado em 2026, Rondônia poderá eleger duas mulheres para o Congresso Nacional. Além de Mariana, a deputada federal Sílvia Cristina (PP) também é pré-candidata ao Senado e desponta como nome em plenas condições de sucesso nas urnas, como vem demonstrando desde sua eleição a vereadora em Ji-Paraná. Hoje temos vários pré-candidatos ao Senado em condições de sucesso. Com domicílio eleitoral em Porto Velho estão cotados o governador Marcos Rocha e agora Mariana Carvalho. A Capital teve mais de 360 mil eleitores em condições de votar em 2024 e hoje, tem dois pré-candidatos ao Senado, após o pré-lançamento de Mariana. Antes estava limitada a Rocha, com possibilidades de o deputado federal Fernando Máximo abortar a pré-candidatura à sucessão estadual e concorrer ao Senado.
Capital/interior – Caso os nomes que estão sendo citados com regularidade na mídia regional forem confirmados como candidatos ao Senado em 2026, Ji-Paraná concentrará o maior número de postulantes as duas vagas que estarão disponíveis. Hoje seriam quatro: Sílvia Cristina, Bruno Scheid, Marcos Rogério e Acir Gurgacz, presidente do PDT em Rondônia. Ariquemes, terceiro maior colégio eleitoral do Estado (cerca de 70 mil eleitores) também tem seu pré-candidato da nova geração de políticos, o delegado Rodrigo Camargo, filiado ao Republicanos, mas em busca de um novo partido. É bem provável que seja o Podemos, presidido pelo prefeito de Porto Velho, Leo Moraes. O Podemos, inclusive, está se preparando para lançar um grupo com fortes candidatos a governador da capital, e os cargos de vice e ao Senado, nomes do interior. Mas é assunto para as próximas colunas.
Respigo
No dia 2 de outubro Porto Velho estará completando 111 anos de fundação. O município foi criado no dia 2 de outubro de 2014. A instalação ocorreu no ano seguinte, 2015, no dia 24 de janeiro. Espera-se uma comemoração digna da importância política, econômica e social do município. Também temos ciência, que a administração municipal (prefeito Leo Moraes e equipe) não têm condições de proporcionar um evento que a cidade merece, devido a exiguidade do tempo, mas é fundamental já formar uma comissão, para tratar dos 112 anos +++ O nível do Rio Madeira chegou a 3,27 metros na manhã de hoje (25) segundo dados do Serviço Geológico do Brasil (SGB). Como está abaixo de 4 metros a Capitania Fluvial publicou portaria com novas regras de segurança para embarcações e comboios de balsas +++ Dentre elas uso obrigatório de embarcações de sondagens, desmembramento de comboios em pontos negativos, folga mínima de 0,50 metro abaixo da quilha, navegação noturna com atenção redobrada, comandante presente no passadiço, prioridade de passagem. Existe, inclusive, o risco de interrupção total no caso de o nível ficar abaixo de 2 metros +++ A partir das 18 horas o Palmeiras, vice-líder joga contra o Sport pelo Brasileirão. Às 20 horas o líder Flamengo enfrenta o Vitória.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!