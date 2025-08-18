Deputado Pedro Fernandes participa da 19ª Expour em Urupá e destaca união de forças pelo setor produtivo e cultural

Publicada em 18/08/2025 às 16h05
No último sábado, 16 de agosto, o deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) esteve em Urupá para prestigiar a 19ª edição da Expour, uma das maiores feiras agropecuárias da região. O evento, que reuniu milhares de pessoas entre produtores, empresários e famílias, é reconhecido por valorizar a cultura, estimular o comércio local e fortalecer o setor produtivo.
Parte dos recursos destinados à realização da festa foi viabilizada por Pedro Fernandes, atendendo à solicitação do vereador Joel da Pá, que tem se destacado como representante firme de Urupá junto às autoridades estaduais. O deputado ressaltou a importância dessa parceria ao afirmar que reconhece o trabalho do vereador, que levou a demanda até ele e demonstrou a relevância do evento para a cidade. Para o parlamentar, essa é a boa política, que ouve o município, une forças e transforma pedidos em realidade.
Durante a visita, Pedro Fernandes também parabenizou a Associação Agropecuarista de Urupá (AAPU), o presidente Zezinho Eletroraios e toda a diretoria pela organização da festa, além de agradecer ao prefeito Ezequiel Saldanha pela receptividade e parceria. Ele destacou ainda o apoio do Governo de Rondônia, representado pelo governador Marcos Rocha e pelo secretário da Sejucel, Paulo Ígor Ferreira de Almeida, reforçando que esse tipo de união fortalece a cultura, movimenta o comércio e valoriza a força do campo.
A Expour vai além do entretenimento, pois movimenta a economia local, gera empregos temporários, estimula o comércio e reforça a importância do setor agropecuário, que é a base da economia regional.
O vereador Joel da Pá destacou que a conquista é fruto do trabalho em conjunto e agradeceu ao deputado por acreditar na cidade e viabilizar o recurso que fez a diferença para o sucesso da Expour. O prefeito Ezequiel Saldanha também agradeceu ao parlamentar pelo apoio e afirmou que o evento é motivo de orgulho para Urupá, além de exemplo de como a união política pode trazer esperança e confiança em dias melhores.
Com esse esforço coletivo, a 19ª Expour se consolidou não apenas como uma grande festa popular, mas também como um marco de desenvolvimento econômico, cultural e social para Urupá e toda a região.
