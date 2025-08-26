Deputado Pedro Fernandes celebra a 8ª Cavalgada dos Amigos em Cujubim e reforça compromisso com a cultura e a economia local

Publicada em 26/08/2025 às 13h40
O município de Cujubim viveu neste fim de semana um dos momentos mais marcantes do seu calendário cultural com a realização da 8ª Cavalgada dos Amigos. O evento reuniu centenas de cavaleiros, famílias e visitantes em uma verdadeira festa popular que uniu tradição, lazer e desenvolvimento para a região.
O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) participou da cavalgada e destacou a importância da iniciativa para fortalecer a identidade do povo cujubiense e valorizar quem vive e trabalha no município.
Pedro Fernandes afirmou que a Cavalgada dos Amigos não é apenas um evento, mas uma celebração da cultura, das raízes e do espírito de união das pessoas. Ele ressaltou que além de manter vivas as tradições, a festa movimenta o comércio, gera renda e fortalece a economia local, consolidando Cujubim como referência cultural no Vale do Jamari.
O parlamentar parabenizou a comissão organizadora pelo empenho e dedicação, e reconheceu o apoio fundamental do governador coronel Marcos Rocha, do secretário da Sejucel, Paulo Igor, e de toda a equipe da secretaria. Segundo ele, a Cavalgada dos Amigos só alcançou esse nível de sucesso graças à união entre comunidade e poder público, com planejamento e compromisso em prol do povo.
Mais do que um encontro cultural, a cavalgada já se consolidou como motor de desenvolvimento para Cujubim, impulsionando o comércio local, fortalecendo o turismo e abrindo oportunidades para pequenos empreendedores.
Pedro Fernandes reforçou que investir na cultura é também investir em qualidade de vida, economia e autoestima da população. Ele concluiu afirmando que o compromisso do mandato é continuar apoiando iniciativas que unem famílias, valorizam a cultura e trazem benefícios reais para a comunidade.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!