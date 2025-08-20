Deputado Marcelo Cruz entrega veículo para reforçar a saúde em Vilhena

Publicada em 20/08/2025 às 11h55
Um veículo no valor de R$ 100 mil foi entregue nesta semana pelo deputado estadual Marcelo Cruz (PRTB) ao município de Vilhena, com a finalidade de apoiar o transporte de pacientes e ampliar a eficiência dos serviços de saúde.
A entrega ocorreu após solicitação da liderança local Maxsuel, que apresentou a demanda ao parlamentar. O recurso foi viabilizado por meio de emenda destinada pelo deputado, que reforçou o compromisso de seu mandato com a saúde pública.
“É uma satisfação poder contribuir com Vilhena e entregar este veículo, que vai auxiliar no transporte de pacientes e fortalecer o atendimento à população”, afirmou o deputado Marcelo Cruz.
O prefeito Delegado Flori ressaltou que a chegada do veículo representa um avanço significativo para a cidade. “Este veículo vai facilitar o acesso da comunidade aos serviços de saúde, garantindo mais eficiência e agilidade no atendimento”, destacou.
