Deputado Jean Mendonça visita Comunidade Seringal em Espigão do Oeste
Publicada em 29/08/2025 às 11h20
 O deputado Jean Mendonça esteve na Comunidade Seringal, zona rural de Espigão do Oeste, onde se reuniu com agricultores para ouvir demandas da região.

Na Escola Municipal Aurélio Buarque, o parlamentar participou de encontro com a diretora Keila Correia, o vereador Professor Hermes e o ex-vereador Zonga. Durante a reunião, foi firmado o compromisso de viabilizar a implantação de uma academia ao ar livre destinada à comunidade.

No mesmo encontro, também foi apresentado o pedido de disponibilização de uma ambulância para reforçar o acesso à saúde dos moradores locais.

“Seguimos trabalhando juntos por Espigão do Oeste”, afirmou Jean Mendonça.

