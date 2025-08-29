Deputado Jean Mendonça visita Comunidade Seringal em Espigão do Oeste

Por RondôniaDinâmica
O deputado Jean Mendonça esteve na Comunidade Seringal, zona rural de Espigão do Oeste, onde se reuniu com agricultores para ouvir demandas da região.
Na Escola Municipal Aurélio Buarque, o parlamentar participou de encontro com a diretora Keila Correia, o vereador Professor Hermes e o ex-vereador Zonga. Durante a reunião, foi firmado o compromisso de viabilizar a implantação de uma academia ao ar livre destinada à comunidade.
No mesmo encontro, também foi apresentado o pedido de disponibilização de uma ambulância para reforçar o acesso à saúde dos moradores locais.
“Seguimos trabalhando juntos por Espigão do Oeste”, afirmou Jean Mendonça.
