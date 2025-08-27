Deputado Jean Mendonça recebe atletas e comissão classificadas para torneio nacional

Publicada em 27/08/2025 às 15h27
Delegação rondoniense obteve medalhas de ouro, prata e bronze na Seletiva Regional Etapa Norte, com apoio do mandato do deputado Jean Mendonça
O gabinete do deputado Jean Mendonça recebeu nesta semana as atletas e a comissão técnica da ginástica rítmica de Rondônia, após a participação na Seletiva Regional Etapa Norte. A delegação garantiu a classificação de dez atletas para o Torneio Nacional.
O parlamentar destacou que o resultado alcançado pelas competidoras é fruto de “muito esforço, dedicação e talento” e ressaltou que o mandato seguirá apoiando e incentivando o esporte no estado.
Entre os destaques individuais, Anna Esther, da categoria Juvenil, conquistou três medalhas de prata — nas provas de maças, bola e no geral. Na categoria Infantil, Sara Hadassa assegurou duas pratas e um bronze. Já o trio formado por Helen, Kethelen e Isabele obteve a medalha de ouro na apresentação com fitas.
O conjunto Infantil nível 2, composto por Maria Clara, Sara Hadassa, Laura, Geovana e Jhulia Vitória, ficou com o bronze na prova de mãos livres. Além disso, Sol Dainara, representante da categoria Adulta Nível I, garantiu vaga na etapa nacional com apresentações consistentes.
A treinadora Francilene Trindade, juntamente com os técnicos Francimeire e Wanderlan, também foi homenageada pela atuação na preparação da equipe.
